Toyota показала два стильных электрокроссовера: они будут альтернативой RAV4 и C-HR (фото)

Toyota готовит спортивный и семейный электрокроссоверы с выразительным дизайном. Запас хода электромобилей превысит 400 км.

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На Шанхайском автосалоне Toyota презентовала два электрокроссовера. Новые Toyota bZ Sport Crossover и bZ FlexSpace дебютировали в статусе концепт-каров, но станут серийными в 2024 году. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

Toyota bZ Sport Crossover отличается стремительным дизайном Фото: Toyota

Оба авто выполнили в новой стилистике семейства Toyota bZ – с выраженным "носом" и тоненькими диодными фарами. Электромобиль Toyota bZ Sport Crossover – молодежная модель с более ярким дизайном, которая станет альтернативой Toyota C-HR. У нее стремительный профиль с покатой купеобразной крышей и заостренной задней частью.

Toyota bZ FlexSpace позиционируют как семейную модель Фото: Toyota

Новая Toyota bZ FlexSpace – семейная модель с упором на внутреннее пространство, которая будет аналогом Toyota RAV4. Она длиннее, выше и с меньшими углами наклона стоек крыши.

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В салоне обеих моделей установлен прилюснутый руль-штурвал . Электромобиль Toyota bZ Sport Crossover получил небольшой виртуальный щиток приборов и крупный изогнутый тачскрин, а вот в bZ FlexSpace установлены прозрачные проекционные дисплеи.

Toyota bZ Sport Crossover получил изогнутый тачскрин Фото: Toyota В bZ FlexSpace установлены прозрачные дисплеи Фото: Toyota

Характеристики серийных моделей не раскрыли. Кроссоверы построят на платформе e-TNGA, как и другие электромобили Toyota bZ. Эта архитектура рассчитана на силовые установки мощностью от 184 до 313 л. с. Батареи поставит китайский концерн BYD Auto, что позволит удешевить электрокары. Запас хода составит не менее 400 км. Выпуск авто наладят в Китае.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota выпустит сразу 10 электрических моделей за три года.

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