Опубликованы официальные фото нового гибридного пикапа Toyota на базе Land Cruiser

Пикап Toyota Tacoma нового поколения построят на рамной платформе внедорожника Land Cruiser. Модель будет доступна в бензиновой и гибридной версиях.

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Появились новые официальные тизеры Toyota Tacoma 2024. Новое поколение среднеразмерного пикапа должны презентовать в ближайшие месяцы, а продажи модели стартуют под конец нынешнего года. Снимки появились на официальном сайте Toyota.

Пикап поступит в продажу до конца нынешнего года Фото: Toyota

На фото можно разглядеть детали передней и задней части пикапа. На них видны фары, бамперы и часть решетки радиатора Toyota Tacoma 2024.

Тизеры подтвердили истинность патентных изображений, опубликованных в начале нынешнего года. На них дизайн Toyota Tacoma 2024 можно рассмотреть полностью.

Ранее Toyota Tacoma 2024 рассекретили на патентных изображениях Фото: Motor1.com

В Toyota сообщили, что на фото изображена топовая экстремальная версия Tacoma Trailhunter. Пикап подготовят к бездорожью – ему увеличат клиренс, установят внедорожные шины, усилят бамперы и подвеску.

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Пикап Toyota Tacoma 2024 построят на современной рамной платформе TNGA-F. Ее используют Toyota Land Cruiser 300, Tundra и Sequoia, а позже на этой архитектуре будет построен и внедорожник 4Runner следующего поколения.

Пикап предложат в бензиновой и гибридной версиях Фото: Motor1.com

Ожидается, что новая Toyota Tacoma Trailhunter получит гибридную силовую установку от седана Crown мощностью не менее 340 л. с. Стандартную версию оснастят 2,4-литровым турбомотором на 275 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota выпустит сразу 10 новых электрических моделей за 3 года.

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