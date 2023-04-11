Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Опубликованы официальные фото нового гибридного пикапа Toyota на базе Land Cruiser

Toyota Tacoma 2024, Toyota Tacoma, пикап Toyota, Toyota Tacoma Trailhunter, новая Toyota Tacoma
Фото: Toyota | Toyota Tacoma получит внедорожную версию Trailhunter

Пикап Toyota Tacoma нового поколения построят на рамной платформе внедорожника Land Cruiser. Модель будет доступна в бензиновой и гибридной версиях.

Related video

Появились новые официальные тизеры Toyota Tacoma 2024. Новое поколение среднеразмерного пикапа должны презентовать в ближайшие месяцы, а продажи модели стартуют под конец нынешнего года. Снимки появились на официальном сайте Toyota.

Toyota Tacoma Trailhunter, Toyota Tacoma 2024, Toyota Tacoma, пикап Toyota, новая Toyota Tacoma Fullscreen
Пикап поступит в продажу до конца нынешнего года
Фото: Toyota

На фото можно разглядеть детали передней и задней части пикапа. На них видны фары, бамперы и часть решетки радиатора Toyota Tacoma 2024.

Тизеры подтвердили истинность патентных изображений, опубликованных в начале нынешнего года. На них дизайн Toyota Tacoma 2024 можно рассмотреть полностью.

Toyota Tacoma 2024, Toyota Tacoma, пикап Toyota, Toyota Tacoma Trailhunter, новая Toyota Tacoma Fullscreen
Ранее Toyota Tacoma 2024 рассекретили на патентных изображениях
Фото: Motor1.com

В Toyota сообщили, что на фото изображена топовая экстремальная версия Tacoma Trailhunter. Пикап подготовят к бездорожью – ему увеличат клиренс, установят внедорожные шины, усилят бамперы и подвеску.

Важно
Культовый Toyota Land Cruiser получил идеальную версию для украинских условий (фото)
Культовый Toyota Land Cruiser получил идеальную версию для украинских условий (фото)

Пикап Toyota Tacoma 2024 построят на современной рамной платформе TNGA-F. Ее используют Toyota Land Cruiser 300, Tundra и Sequoia, а позже на этой архитектуре будет построен и внедорожник 4Runner следующего поколения.

Новая тойота такома, Toyota Tacoma 2024, Toyota Tacoma, пикап Toyota, Toyota Tacoma Trailhunter, новая Toyota Tacoma Fullscreen
Пикап предложат в бензиновой и гибридной версиях
Фото: Motor1.com

Ожидается, что новая Toyota Tacoma Trailhunter получит гибридную силовую установку от седана Crown мощностью не менее 340 л. с. Стандартную версию оснастят 2,4-литровым турбомотором на 275 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota выпустит сразу 10 новых электрических моделей за 3 года.

Также мы писали, что у Toyota Camry появится новая спортивная версия.