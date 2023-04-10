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Авто

Седан Toyota Camry получит оригинальную спортивную версию с тюнингом (фото)

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Toyota Camry доработают в ателье West Coast Customs

Тюнинг Toyota Camry выполнят в стилистике гоночных авто из серии NASCAR. Семейный седан получит обвес, задний спойлер и спортивную выхлопную систему.

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У Toyota Camry 2023 появится необычная спортивная версия. Презентация седана состоится в конце июля на гонке NASCAR в американском штате Вирджиния. Об этом сообщается в Instagram известного ателье West Coast Customs из Калифорнии.

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Тюнинг Toyota Camry включает установку обвеса и заднего спойлера

Именно эта компания, прославившаяся в знаменитом телешоу "Тачка на прокачку", и выполнит тюнинг Toyota Camry. Основатель ателье Райан Фридлингхаус как-то посетил гонку NASCAR в Вирджинии и у него родилась идея создать авто в стилистике гоночных машин из этой серии.

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За основу возьмут заряженную версию Toyota Camry TRD с заводским тюнингом. Автомобиль получит аэродинамический обвес, а также задние спойлер и диффузор. Кроме того, для него готовят особые колесные диски с креплением центральной гайкой и спортивную резину Good Year.

Toyota Camry TRD, Toyota Camry, тюнинг Toyota Camry, Toyota Camry 2023 Fullscreen
Инициатором проекта является основатель West Coast Customs Райан Фридлингхаус

Силовой агрегат Toyota Camry TRD останется без изменений. Седан оснащен 3,5-литровым V6 на 302 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 6,9 с и развивает 220 км/ч. Единственным новшеством станет спортивный боковой выхлоп с более громким звуком.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota выпустит сразу 10 новых электромобилей в ближайшие три года.

Также мы писали, что в Киеве замечен редкий внедорожник Toyota с заводским тюнингом.