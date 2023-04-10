Седан Toyota Camry получит оригинальную спортивную версию с тюнингом (фото)

Тюнинг Toyota Camry выполнят в стилистике гоночных авто из серии NASCAR. Семейный седан получит обвес, задний спойлер и спортивную выхлопную систему.

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У Toyota Camry 2023 появится необычная спортивная версия. Презентация седана состоится в конце июля на гонке NASCAR в американском штате Вирджиния. Об этом сообщается в Instagram известного ателье West Coast Customs из Калифорнии.

Тюнинг Toyota Camry включает установку обвеса и заднего спойлера

Именно эта компания, прославившаяся в знаменитом телешоу "Тачка на прокачку", и выполнит тюнинг Toyota Camry. Основатель ателье Райан Фридлингхаус как-то посетил гонку NASCAR в Вирджинии и у него родилась идея создать авто в стилистике гоночных машин из этой серии.

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За основу возьмут заряженную версию Toyota Camry TRD с заводским тюнингом. Автомобиль получит аэродинамический обвес, а также задние спойлер и диффузор. Кроме того, для него готовят особые колесные диски с креплением центральной гайкой и спортивную резину Good Year.

Инициатором проекта является основатель West Coast Customs Райан Фридлингхаус

Силовой агрегат Toyota Camry TRD останется без изменений. Седан оснащен 3,5-литровым V6 на 302 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 6,9 с и развивает 220 км/ч. Единственным новшеством станет спортивный боковой выхлоп с более громким звуком.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota выпустит сразу 10 новых электромобилей в ближайшие три года.

Также мы писали, что в Киеве замечен редкий внедорожник Toyota с заводским тюнингом.