Седан Toyota Camry отримає оригінальну спортивну версію з тюнінгом (фото)
Тюнінг Toyota Camry виконають у стилістиці гоночних авто із серії NASCAR. Сімейний седан отримає обвіс, задній спойлер і спортивну вихлопну систему.
У Toyota Camry 2023 з'явиться незвичайна спортивна версія. Презентація седана відбудеться наприкінці липня на перегонах NASCAR в американському штаті Вірджинія. Про це повідомляється в Instagram відомого ательє West Coast Customs із Каліфорнії.
Саме ця компанія, що прославилася в знаменитому телешоу "Тачка на прокачку", і виконає тюнінг Toyota Camry. Засновник ательє Раян Фрідлінгхаус якось відвідав гонку NASCAR у Вірджинії, і в нього народилася ідея створити авто у стилістиці гоночних машин із цієї серії.Важливо
За основу візьмуть заряджену версію Toyota Camry TRD із заводським тюнінгом. Автомобіль отримає аеродинамічний обвіс, а також задні спойлер і дифузор. Крім того, для нього готують спеціальні колісні диски з кріпленням центральною гайкою та спортивну гуму Good Year.
Силовий агрегат Toyota Camry TRD залишиться без змін. Седан оснащений 3,5-літровим V6 на 302 к.с. Він розганяється до 100 км/год за 6,9 с і розвиває 220 км/год. Єдиним нововведенням стане спортивний бічний вихлоп із гучнішим звуком.
Раніше Фокус повідомляв, що Toyota випустить одразу 10 нових електромобілів у найближчі три роки.
Також ми писали, що в Києві помітили рідкісний позашляховик Toyota із заводським тюнінгом.