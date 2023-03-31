В Україні помітили рідкісний лімітований позашляховик Toyota (фото)

Toyota FJ Cruiser Trail Teams Edition підготували до серйозного бездоріжжя. Позашляховик отримав посилену підвіску, блокування заднього диференціала та спортивний вихлоп.

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У Києві сфотографували Toyota FJ Cruiser 2011 року у рідкісній версії Trail Teams Edition. Усього випущено лише 2500 таких авто. Фото позашляховика з'явилося на сторінці topcars_u.a в Instagram.

Toyota FJ Cruiser підготували до бездоріжжя

Заводський тюнінг Toyota FJ Cruiser виконали у спортивному підрозділі TRD. Автомобіль став краще пристосований для бездоріжжя.

Відрізнити Toyota FJ Cruiser Trail Teams Edition від стандартної моделі можна за особливими 16-дюймовими дисками. З заводу автомобілі оснащували позашляховою гумою BF Goodrich, але саме цей екземпляр перевзули в стандартні шини. Оснащення включає й кріплення для багажника на даху.

Позашляховик отримав спеціальні 16-дюймові колеса

Крім того, всі Toyota FJ Cruiser Trail Teams Edition були забарвлені бежевими і з чорним капотом. Вставки в колір кузова з'явилися і в салоні, а ручки важелів КПП і коробки роздавальної виконали з полірованої сталі. Також передбачені спеціальні килимки на підлозі та численні таблички з логотипами Trail Teams Edition.

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Toyota FJ Cruiser Trail Teams Edition має стандартний 4,0-літровий V6 на 276 к. с. та 5-ступінчастою автоматичною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 8,4 сек і розвиває 180 км/год.

Загалом у 2011 році випустили лише 2500 Toyota FJ Cruiser Trail Teams Edition

Двигун доповнений спортивною вихлопною системою. Для бездоріжжя Toyota FJ Cruiser отримав блокування заднього диференціала та посилену підвіску з амортизаторами Bilstein.

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