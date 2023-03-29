У Києві помітили дуже рідкісний та потужний кросовер Mercedes Brabus (фото)

Mercedes GLS Brabus вирізняється агресивним дизайном і розкішним внутрішнім оздобленням. Потужність його 4,0-літрового турбованного V8 може сягати 800 к. с.

Related video

У центрі Києва помітили Mercedes-Benz GLS у тюнінгу Brabus. Потужний заряджений кросовер є рідкістю на наших дорогах і частіше можна побачити Mercedes G-Class Brabus. Про авто розповіли на сайті ТопЖир.

Цей кросовер Brabus збудований у 2020 році і за основу для нього взяли топовий 612-сильний Mercedes-AMG GLS63. У німецькому ательє пропонують два варіанти доопрацювання двигуна: потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо можуть збільшити до 700 або 800 к. с.

Кросовер отримав карбоновий обвіс та 24-дюймові диски Фото: topgir.com.ua

У першому випадку розгін до 100 км/год займає 4 секунди, у другому – 3,8 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Крім того, встановлено спортивну вихлопну систему з гучним звучанням, а за доплату можуть доопрацювати і пневмопідвіску.

Важливо

Вищий клас: найдорожчі авто на українському ринку у 2023 році (фото)

Тюнінг Mercedes GLS від Brabus також включає встановлення карбонового обважування та особливої решітки радіатора. Кросовер занижений та отримав 24-дюймові колісні диски Monoblock ZV Platinum Edition з низькопрофільною гумою.

Салон кросовера оздоблений шкірою та карбоном Фото: brabus.com

Салон Mercedes GLS Brabus на фото не потрапив, але відомо, що німецьке ательє пропонує на вибір різні варіанти внутрішнього оздоблення шкірою та карбоном.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився найновіший кросовер Mercedes GLC другого покоління.

Також ми писали, що в нашу країну привезли 1000-сильний суперкар Ferrari.