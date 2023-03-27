В Україні помітили флагманський суперкар Ferrari потужністю 1000 сил (фото)

Ferrari SF90 Stradale здатний розігнатися до 100 км/год за 2,5 с та розвинути 340 км/год. Вартість суперкара в Україні складає близько мільйона доларів.

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В Одесі сфотографували суперкар Ferrari SF90 Stradale — найшвидша і найдорожча модель у сучасній лінійці італійської марки. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Суперкар обладнаний 1000-сильною гібридною установкою

Ferrari SF90 Stradale – флагман італійського бренду. Автомобіль із Одеси оснащений опціонним пакетом Assetto Fiorano. Він знижує масу авто на 30 кг, покращує аеродинаміку та робить підвіску жорсткішою. Ціна Ferrari SF90 Stradale на європейському ринку становить щонайменше 800 000 доларів, тобто в Україні він може коштувати близько мільйона доларів.

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Новий Ferrari SF90 Stradale оснащений 4,0-літровим бензиновим V8 твін-турбо та трьома електромоторами сумарною потужністю 1000 к. с. Повнопривідне купе розганяється до 100 км/год за 2,5 секунди, а до 200 км/год – за 7,8 с. Максимальна швидкість становить 340 км/год.

Максимальна швидкість Ferrari SF90 Stradale складає 340 км/год

Водночас гібридна установка дозволяє проїхати до 25 км на електротязі. До того ж, суперкар не має традиційної задньої передачі – рух заднім ходом здійснюється за допомогою електромотора в режимі реверсу.

Це не перший Ferrari SF90 Stradale в Україні. У нашій країні зареєстровано ще два таких суперкари, причому один із них навіть бачили взимку.

Також Фокус повідомляв, що власник Ferrari розповів про величезні витрати на обслуговування суперкара.