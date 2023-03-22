Заміна кнопок за $10 000: власник Ferrari розповів про витрати на ремонт суперкара (фото)

У середньому техобслуговування Ferrari коштує 1500 доларів. Утім, часом витрати на ремонт суперкара можуть сягати 10-15 тисяч доларів.

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Суперкари не тільки дорогі самі собою — їхній вміст також недешевий. Навіть мінімальний ремонт може розорити. Про це розповів у Facebook власник Ferrari Джеррі Мос із США.

Джеррі Мос вирішив купити Ferrari 10 років тому. Він зберігав авто в гаражі та наїздив на ньому всього 8000 км, проте обслуговування та ремонт суперкара влетіли йому в копійку.

За оновлення салону Ferrari довелося заплатити 7542 долари

У середньому візит на СТО Ferrari коштував американцю 1500 доларів. Хоча часом ремонт суперкара коштував дорожче. На доказ американець навів фото одного з чеків за обслуговування.

Наприклад, заміна керамічних ступичних підшипників обійшлася в 15 000 доларів, а вказівник повороту, що випав, відремонтували за 4000 доларів. За оновлення деталей інтер'єру Джеррі Мос заплатив 7542 долари, але найбільше його шокував чек на ремонт кнопок, що залипли, в салоні — 10 000 доларів.

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Зрештою американцеві набридло платити, і він вирішив продати суперкар Ferrari. Замість нього він придбав новий Chevrolet Corvette C8 Stingray. Американське авто і коштує в рази менше, і виявилося набагато дешевшим в обслуговуванні.

До речі, Ferrari — не найдорожчі в ремонті авто. Обслуговування суперкара Bugatti може коштувати до 100 000 доларів за візит на СТО — розповів український власник автомобіля.

Раніше Фокус повідомляв, що в Туреччині трирічна дитина навчилася керувати 1000-сильним суперкаром Ferrari SF90 Stradale.

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