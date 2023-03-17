Єдиний у світі: італійці показали екстремальний 800-сильний суперкар (фото)

Суперкар заснований на моделі Huayra Roadster BC і пофарбований у темно-бордовий колір. Передні дефлектори пофарбовані кольорами італійського прапора.

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Pagani представили унікальний суперкар із відкритим верхом, замовлений анонімним клієнтом Huayra Dinamica Evo. Про це розповіли на сайті Motor1.

Pagani Huayra Dinamica Evo пофарбований у незвичайний темно-бордовий колір із чорними акцентами. Також на багатьох кузовних елементах є жовті смуги.

Pagani Huayra Dinamica Evo отримав незвичайне забарвлення Фото: Pagani

Суперкар був створений підрозділом Pagani Grandi Complicazioni. Бренд не став відкривати подробиць про всі відмінності автомобіля від стандартної моделі.

Передні дефлектори пофарбовані в кольори італійського прапора. Бічні дзеркала заднього виду мають змінену форму.

Інтер'єр виконаний у фірмовому ретростилі бренду. Багато елементів салону виконані з карбону й алюмінію.

Інтер'єр суперкара різко виділяється на тлі конкурентів Фото: Pagani

Суперкар заснований на Huayra Roadster BC, про що говорить його кузовний обвіс. Це найшвидша модифікація моделі, яка допущена для доріг загального користування.

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Pagani Huayra Dinamica Evo оснащується 6,0-літровим двигуном AMG V12 із подвійним турбонаддувом потужністю 802 к.с. і 1050 Нм крутного моменту. Вага автомобіля складає 1250 кг.

Суперкар здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 3 секунди. Максимальна швидкість становить 370 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що в Італії представили новий надпотужний суперкар Pagani Utopia.