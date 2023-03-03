Найрідкісніший та екстремальніший італійський суперкар продадуть за ціною двох Bugatti (фото)

Усього випущено лише 10 трекових Pagani Zonda R. Ексклюзивний суперкар оснащений 780-сильним двигуном V12 від гоночного Mercedes-Benz.

Related video

У США на аукціон RM Sotheby's виставили ексклюзивний Pagani Zonda R 2010 року. За екстремальний трековий суперкар планують отримати від 4,8 до 6,8 мільйонів доларів — як за два Bugatti Chiron. Про авто розповіли на сайті аукціонного будинку.

[ + – ] Автомобіль здатний розвинути швидкість понад 370 км/год Фото: RM Sotheby's

Компанія Pagani випускає одні з найрідкісніших суперкарів в Італії. За 25 років існування вона зібрала лише кілька сотень машин. Вартість деяких Zonda сягає 17 мільйонів доларів.

[ + – ] Купе отримало аеродинамічний пакет із величезним антикрилом Фото: RM Sotheby's

Pagani Zonda R — спеціальна трекова версія моделі. Усього існує лише 10 таких купе, причому новим такий суперкар був відчутно дешевшим — 2,5 млн доларів.

[ + – ] Усього випустили лише 10 Pagani Zonda R Фото: RM Sotheby's

У Pagani Zonda R виражений аеродинамічний пакет з обважуванням і величезним антикрилом. Крім того, авто важить всього 1 070 кг, адже його кузов і монокок повністю виконані з карбону.

Важливо

Просто звір: на продаж виставлено шалене авто з найбільшим у світі двигуном (фото)

Суперкар Pagani оснащений 6,0-літровим V12 від гоночного Mercedes-Benz CLK GTR. Спочатку цей двигун розвивав 750 к. с., але у 2014 році авто повернули на фабрику Pagani, де підняли потужність до 780 к. с. та покращили аеродинаміку.

[ + – ] Суперкар оснащений 780-сильним V12 від Mercedes-Benz Фото: RM Sotheby's

Автомобіль розганяється до 100 км/год за 2,7 с і здатний розвинути швидкість понад 370 км/год. У 2010 році Pagani Zonda R встановив рекорд на автодромі Нюрбургринг — проїхав коло за 6 хвилин 47,5 секунд. Це досягнення вдалося побити лише два роки тому.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили колекцію рідкісних BMW сучасності.

Також ми писали, що старий Ford Sierra 1987 продали за ціною понад 700 000 доларів.