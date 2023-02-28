На аукціон виставили разючу колекцію рідкісних BMW сучасності (фото)

Колекція враховує лімітовані версії купе BMW M3 та M4. Всі автомобілі чудово збереглися та мають невеликий пробіг.

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В Італії на аукціон RM Sotheby's виставили раритетні спорткари BMW M3 та M4. За п'ять автомобілів сумарно можуть отримати понад пів мільйона доларів. Про автомобілі розповіли на сайті аукціонного будинку.

Усі п'ять купе є лімітованими версіями стандартних BMW M3 та M4 різних поколінь. Їх висока вартість обумовлена не тільки рідкістю, але й безпекою — всі авто чудово виглядають і мають невеликий пробіг.

Найстаріше авто в колекції — BMW E30 M3 Sport Evolution 1990 року. Таких спорткарів випустили лише 600 і від стандартних купе вони відрізнялися 2,5-літровим 238-сильним двигуном.

[ + – ] BMW E30 M3 Sport Evolution 1990 року [ + – ] BMW M3 CSL 2003 року [ + – ] BMW M3 GTS 2010 року [ + – ] BMW M4 GTS 2016 року [ + – ] BMW M4 CSL 2022 року

Дуже цінним вважається BMW M3 CSL 2003 з полегшеним кузовом і мотором потужністю 360 к. с., здатний розвинути 280 км/год. Найрідкіснішим же є BMW M3 GTS 2010 року — цих купе з 450-сильним V8 величезним антикрилом існує лише 138.

Також запропонований новий BMW M4 GTS 2016 року з інноваційною технологією впорскування води, яка підняла потужність його турбошістки до 500 к. с.

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Найбільш новим є 550-сильний BMW M4 CSL 2022 — найекстремальніше авто німецької марки. До речі, нещодавно таке купе з'явилося і в Україні.

Також Фокус повідомляв, що в Києві помітили рідкісний кабріолет BMW M3 90-х — таких авто випустили трохи більше ніж 3 000.