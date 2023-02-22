Свіжий дизайн і гібридна установка: представлені заряджені BMW X5 M і X6 M (фото)

Оновлені кросовери тепер оснащені м'якою гібридною силовою установкою. Також BMW скоротили кількість доступних модифікацій найпопулярніших моделей.

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BMW представили оновлені заряджені кросовери X5 M і X6 M 2024 модельного року. Моделі отримали безліч покращень і систему м'якого гібриду. Про це розповіли на сайті бренду.

Нещодавно BMW показали оновлені кросовери X5 і X6 стандартних комплектацій. Тепер черга дійшла до найшвидших модифікацій.

Однією з найважливіших змін модельного ряду є те, що BMW X5 M і X6 M пропонуватимуть лише в максимальній версії Competition. Бренд позбавився інших модифікацій зарядженого кросовера.

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Зовнішній вигляд

Дизайн кросоверів став агресивнішим. Між новими передніми бамперами та решіткою радіатора з'явилися чорні глянцеві вставки.

[ + – ] BMW X5 M 2024 отримав повністю перероблену передню частину Фото: BMW [ + – ] Обидва кросовери мають нові передні бампери та змінену оптику Фото: BMW

Було змінено й оптику. Передні фари стали вужчими, а ліхтарі обзавелися новою внутрішньою графікою.

[ + – ] Оновлений BMW X5 M отримав нову стильну графіку задніх ліхтарів Фото: BMW [ + – ] Задня частина оновленого BMW X6 M зазнала незначних змін Фото: BMW

Крім цього BMW X5 M та X6 M отримали нові збільшені повітрозабірники. Загалом кросовери мають динамічніший вигляд.

[ + – ] Обидві моделі зберегли відомий силует Фото: BMW [ + – ] Обидві моделі зберегли відомий силует Фото: BMW

Технічні характеристики

У BMW заявили, що оновлені кросовери оснащуються новим 4,4-літровим двигуном V8 із подвійним турбонаддувом потужністю 625 к. с. і крутним моментом 750 Нм. Він працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач і доповнений електромотором, який видає додаткові 12 к. с. потужності й 200 Нм крутного моменту.

Електромотор живиться від 48-вольтової батареї, розташованої в моторному відсіку. Також він може заряджатися від адаптивної рекуперації під час гальмування.

[ + – ] Оновлені кросовери отримали новий двигун, доповнений електродвигуном Фото: BMW

Кросовери не стали швидшими в порівнянні з поточною генерацією моделей. Вони розганяються від 0 до 100 км/год за 3,9 секунди, а максимальна швидкість становить 290 км/год.

Оновлений BMW X5 M тепер важить 2475 кг із водієм, а X6 M — 2445 кг. Збільшення маси пов'язане з появою м'якої силової гібридної установки.

BMW X5 M Competition витрачає від 12,9 до 13,1 літра палива на 100 км за циклом WLTP. Модель X6 M Competition економніша — від 12,7 до 12,9 літра.

Крім того, у BMW доопрацювали ходову частину кросоверів. Тепер вони стали "слухнянішими" та можуть проходити повороти на вищій швидкості.

Інтер'єр BMW X5M і X6 M

Оновлені кросовери стали новою інформаційно-розважальною системою на базі операційної системи iDrive 8. Мультимедійний екран виконаний у вигляді великого вигнутого 14,9-дюймового дисплея. Цифрова панель приладів має діагональ 12,3 дюйма.

Тепер у стандартну комплектацію входять шкіряні сидіння M і аудіосистема Harman Kardon. Крім цього, в базі доступні нові карбонові пелюстки перемикання передач на рульовому колесі.

[ + – ] Кросовери оснащені новою інформаційно-розважальною системою на базі iDrive 8 Фото: BMW [ + – ] У базову комплектацію тепер входять шкіряні сидіння M і аудіосистема Harman Kardon Фото: BMW

Також збільшилась кількість систем допомоги водієві. Для простішого паркування передбачено Parking Assistant Professional, який може сам паркувати автомобіль і виконувати маневрування на відстані до 200 метрів.

Ціни

Зважаючи на те, що кросовери тепер доступні лише у версії Competition, початкові ціни збільшилися. BMW X5 M Competition коштуватиме мінімум 168 589 доларів. За BMW X6 M Competition доведеться заплатити від 171 678 доларів. Найімовірніше, оновлені моделі надійдуть у продаж уже в другій половині 2023 року.

Раніше Фокус повідомляв, що BMW готують новий компактний електричний кросовер iX2.