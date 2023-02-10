Новий компактний електрокросовер BMW iX2 розсекретили до прем'єри (фото)

Електричний кросовер збудують на базі моделі BMW X2. Новинка отримає спортивний та сучасний дизайн зі своїми відмінними рисами.

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BMW готує новий компактний електричний кросовер iX2 Дизайнери показали, як виглядатиме модель. Про це розповіли на сайті BMW Blog.

BMW iX2 є електрифікованою версією кросовера X2. Проте дизайн електрокросовера відрізнятиметься від моделі з ДВЗ.

[ + – ] Електричний кросовер BMW iX2 помітили під час зимових тестів Фото: Motor1.com

На шпигунських знімках видно, як BMW iX2 заряджається на зарядці Tesla Supercharger. Автомобіль сфотографували у камуфляжі під час зимових тестів.

BMW iX2 буде нагадувати зменшений X4 з більш спортивною лінією даху. Ззаду також з'явиться маленький спойлер.

[ + – ] BMW iX2 отримає невеликий спойлер для додаткової притискної сили Фото: Motor1.com

На кросовері буде багато декоративних вставок блакитного кольору. Їх часто можна побачити на електромобілях бренду.

На електрокросовер не встановлюватимуть звичну решітку радіатора. Її замінять фальшивими панелями, як у багатьох електрокарах.

Важливо

Новий електрокросовер BMW розсекречено за день до прем'єри (фото)

Публічна прем'єра нового BMW iX2 має відбутися вже у найближчі кілька місяців. Поки що компанія тестує модель і вносить доопрацювання.

Раніше Фокус повідомляв, що у США відбулася презентація BMW X5 та X6 2023 модельного року.