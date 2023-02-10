Новый компактный электрокроссовер BMW iX2 рассекретили до премьеры (фото)

Электрический кроссовер построят на базе модели BMW X2. Новинка получит спортивный и современный дизайн со своими отличительными чертами.

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BMW готовит новый компактный электрический кроссовер iX2. Дизайнеры показали, как будет выглядеть модель. Об этом рассказали на сайте BMW Blog.

BMW iX2 является электрифицированной версией кроссовера X2. Тем не менее дизайн электрокроссовера будет отличаться от модели с ДВС.

[ + – ] Электрический кроссовер BMW iX2 заметили во время зимних тестов Фото: Motor1.com

На шпионских снимках видно, как BMW iX2 заряжается на зарядке Tesla Supercharger. Автомобиль сфотографировали в камуфляже во время зимних тестов.

BMW iX2 будет напоминать уменьшенный X4 с более спортивной линией крыши. Сзади также появится небольшой спойлер.

[ + – ] BMW iX2 получит небольшой спойлер для дополнительной прижимной силы Фото: Motor1.com

На кроссовере будет множество декоративных вставок голубого цвета. Их часто можно заметить на электромобилях бренда.

На электрокроссовер не будут устанавливать привычную решетку радиатора. Ее заменят фальшивыми панелями, как на многих электрокарах.

Важно

Новейший электрокроссовер BMW рассекречен за день до премьеры (фото)

Публичная премьера нового BMW iX2 должна состояться уже в ближайшие несколько месяцев. Пока компания тестирует модель и вносит доработки.

Ранее Фокус сообщал, что в США состоялась презентация BMW X5 и X6 2023 модельного года.