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Авто

Представлены новые BMW X5 и X6: как изменились популярные кроссоверы (видео)

кроссоверы BMW, BMW X5, BMW X6, Новый BMW X5, BMW X5 2023
Фото: BMW | BMW X5 и X6 обновлены

Премиальные кроссоверы BMW X5 и X6 стали агрессивнее на вид, а их салон осовременили. Двигатели получили прибавку в мощности.

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В США состоялась презентация BMW X5 и X6 2023 модельного года. Кроссоверы премиум-класса прошли фейслифтинг и поступят в продажу с весны по цене от 66 195 долларов. Об этом сообщает официальный сайт BMW.

кроссоверы BMW, BMW X5, BMW X6, Новый BMW X5, BMW X5 2023 Fullscreen
Передняя часть стала агрессивнее на вид
Фото: BMW

Новый BMW X5 2023 и его купеобразный собрат X6 стали агрессивнее на вид благодаря измененным фарам и переднему бамперу. Решетка радиатора также обновлена, а еще получила опционную диодную подсветку. Сзади заменены фонари. Версии с М-пакетом теперь больше отличаются внешне.

кроссоверы BMW, BMW X5, BMW X6, Новый BMW X5, BMW X5 2023 Fullscreen
Сзади обновлены фонари
Фото: BMW

В салоне на передней панели теперь установлены два изогнутых дисплея – 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов и 14,9-дюймовый тачскрин мультимедиа. Вместо рычага автоматической КПП теперь кнопки.

кроссоверы BMW, BMW X5, BMW X6, Новый BMW X5, BMW X5 2023 Fullscreen
Версии с М-пакетом теперь больше отличаются по дизайну
Фото: BMW

Перечень опций для BMW X5 и X6 расширили функция доступа в салон со смартфона, интернет 5G, система полуавтономного вождения и парковочный автопилот с дистанционным управлением.

кроссоверы BMW, BMW X5, BMW X6, Новый BMW X5, BMW X5 2023 Fullscreen
На передней панели установлены два изогнутых дисплея
Фото: BMW
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Бензиновые и дизельные двигатели BMW X6 и X5 остались прежними, но все они дополнены 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой. К тому же, некоторые из них получили прибавку в мощности. Так, 3,0-литровая бензиновая турбошестерка теперь развивает 380 л. с., а 3,0-литровый тубодизель – 298 л. с. V8 твин-турбо объемом 4,4 л по прежнему выдает 530 л. с., но его крутящий момент увеличен до 750 Нм.

Отдачу плаг-ин гибрида BMW X5 xDrive50e повысили до 490 л. с. К тому же, он получил увеличенную батарею и теперь может проехать 64 км без подзарядки.

Ранее Фокус сообщал, что новые BMW получат внешние логотипы с освежителем воздуха.