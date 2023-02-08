Представлены новые BMW X5 и X6: как изменились популярные кроссоверы (видео)

Премиальные кроссоверы BMW X5 и X6 стали агрессивнее на вид, а их салон осовременили. Двигатели получили прибавку в мощности.

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В США состоялась презентация BMW X5 и X6 2023 модельного года. Кроссоверы премиум-класса прошли фейслифтинг и поступят в продажу с весны по цене от 66 195 долларов. Об этом сообщает официальный сайт BMW.

[ + – ] Передняя часть стала агрессивнее на вид Фото: BMW

Новый BMW X5 2023 и его купеобразный собрат X6 стали агрессивнее на вид благодаря измененным фарам и переднему бамперу. Решетка радиатора также обновлена, а еще получила опционную диодную подсветку. Сзади заменены фонари. Версии с М-пакетом теперь больше отличаются внешне.

[ + – ] Сзади обновлены фонари Фото: BMW

В салоне на передней панели теперь установлены два изогнутых дисплея – 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов и 14,9-дюймовый тачскрин мультимедиа. Вместо рычага автоматической КПП теперь кнопки.

[ + – ] Версии с М-пакетом теперь больше отличаются по дизайну Фото: BMW

Перечень опций для BMW X5 и X6 расширили функция доступа в салон со смартфона, интернет 5G, система полуавтономного вождения и парковочный автопилот с дистанционным управлением.

[ + – ] На передней панели установлены два изогнутых дисплея Фото: BMW

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Бензиновые и дизельные двигатели BMW X6 и X5 остались прежними, но все они дополнены 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой. К тому же, некоторые из них получили прибавку в мощности. Так, 3,0-литровая бензиновая турбошестерка теперь развивает 380 л. с., а 3,0-литровый тубодизель – 298 л. с. V8 твин-турбо объемом 4,4 л по прежнему выдает 530 л. с., но его крутящий момент увеличен до 750 Нм.

Отдачу плаг-ин гибрида BMW X5 xDrive50e повысили до 490 л. с. К тому же, он получил увеличенную батарею и теперь может проехать 64 км без подзарядки.

Ранее Фокус сообщал, что новые BMW получат внешние логотипы с освежителем воздуха.