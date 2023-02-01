Восемь мест и свыше 300 сил: презентован флагманский кроссовер Mazda CX-90 (видео)

Mazda CX-90 — самый большой и самый мощный кроссовер японской марки. Премиальная модель предложена в бензиновой и гибридной версиях.

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[ + – ] Кроссовер отличается солидным дизайном Фото: Mazda

Дизайн Mazda CX-90 2024

Mazda CX-90 — большой кроссовер длиной свыше 5 м и шириной 2 м. Авто выглядит солиднее предшественника, но сохраняет фирменные черты дизайна марки вроде длинного капота или широкой решетки радиатора. А вот компактные диодные фары и тоненькие фонари – детали нового стиля Mazda.

[ + – ] Длина кроссовера превышает 5 метров Фото: Mazda

Как и Mazda CX-60, модель является представителем нового семейства кроссоверов японской марки. С ними Mazda идет в премиум-сегмент. Автомобили построили на абсолютно новой платформе с продольным расположением двигателя и заднеприводной архитектурой.

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Салон и комплектация Mazda CX-90

Поскольку новая Mazda CX-90 позиционируется как премиальная модель, то материалы внутренней отделки улучшены. В топовых версиях используются дорогая кожа Nappa, дерево и хром. Модель доступна в исполнении на 7 и 8 мест, причем на всех трех рядах сидений есть USB-порты и вентиляционные дефлекторы.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа Nappa и дерево Фото: Mazda

Кроссовер Mazda CX-90 получил виртуальную панель приборов, проекцию на лобовое стекло и 12,3-дюймовый тачскрин. Комплектация модели расширена и включает раздельный климат-контроль, камеру заднего вида, электроприводы кресел и двери багажника. Также предусмотрены адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе, контроля "слепых" зон и усталости водителя.

[ + – ] Кроссовер предложен в бензиновой и гибридной версиях мощностью более 300 л. с. Фото: Mazda

Характеристики Mazda CX-90 2024

Новая Mazda CX-90 — самая мощная модель в истории японской марки. Она доступна в двух версиях. Бензиновая 3,3-литровая турбошестерка с 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой развивает 340 л. с.

Альтернатива — плаг-ин гибрид Mazda CX-90 с 2,5-литровой четверкой и электромотором общей мощностью 328 л. с. Такой кроссовер сможет проехать около 60 км на электротяге. Все CX-90 получат 8-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод с векторизацией тяги.

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