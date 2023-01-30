В Украину привезли новый флагманский кроссовер Opel: подробности и цены (фото)
Opel Grandland изменился внешне и получил новый салон, а его комплектацию расширили. Кроссовер предложен в бензиновых и дизельной версиях.
В Украину приехал новый Opel Grandland 2023. Самый большой кроссовер немецкой марки прошел модернизацию. Об этом сообщает официальный сайт Opel в Украине.
Новый Opel Grandland узнается, прежде всего, по измененной передней части в фирменной стилистике Opel Vizor. Вместо решетки радиатора установлена черная панель, изменены и фары (они диодные в базовой версии).
Салон Opel Grandland также претерпел изменения – на передней панели теперь установлены два больших дисплея. Кроме того, установлены более комфортабельные передние сиденья.
Комплектация Opel Grandland 2023 расширена. Базовая версия GL стоимостью от 907 300 гривен получила двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, парктроник, подогрев сидений и руля. Также предусмотрены системы автоматического торможения, удержания в полосе, распознавания дорожных знаков и контроля усталости водителя.
Топовый вариант GS Pack (от 1 327 900 гривен) получил кожаный салон, матричные фары, камеры кругового обзора, парковочный автопилот, электропривод водительского кресла.Важно
Кроссовер Opel Grandland в Украине доступен с тремя разными двигателями и типами трансмиссии:
- 1,2 л бензин турбо, 130 л. с., 6-ступенчатая механическая КПП
- 1,6 л бензин турбо, 165 л. с., 6-ступенчатая автоматическая КПП
- 1,5 л турбодизель, 130 л. с., 8-ступенчатая автоматическая КПП
Все версии являются переднеприводными. Тем временем в Европе уже появился вариант GSe с полным приводом и 300-сильной гибридной установкой.
К слову, Opel Grandland недолго будет флагманским кроссовером марки. Уже ведется разработка более крупной модели, которая сменит Opel Insignia.
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