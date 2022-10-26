Расход 1,3 л на 100 км и 300 сил: Opel показал новый спортивный кроссовер (видео)

Заряженный Opel Grandland GSe оснащен 300-сильной гибридной установкой и разгоняется до 100 км/ч за 6,1 с. Вместе с тем, кроссовер может проехать свыше 50 км в электрическом режиме.

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Opel презентовал вторую модель из возрожденной спортивной линейки GSe. На этот раз спортивную версию получил кроссовер Opel Grandland. Об этом сообщает официальный сайт Stellantis.

[ + – ] Сзади появился диффузор Фото: Stellantis

Новый Opel Grandland GSe электрифицирован, как и все модели нового семейства. Гибрид оснащен 1,6-литровой бензиновой турбочетверкой и парой электромоторов, суммарно развивающих 300 л. с.

[ + – ] Спортивные сиденья Opel Grandland GSe обшиты алькантарой Фото: Stellantis

Спортивный кроссовер Opel разгоняется до 100 км/ч за 6,1 с и развивает 235 км/ч. Вместе с тем, он способен проехать свыше 50 км на электротяге и расходует всего 1,3 л/100 км в комбинированном цикле.

[ + – ] Кроссовер оснащен 300-сильной гибридной установкой Фото: Stellantis

Opel Grandland GSe является полноприводным, а его подвеску доработали. Кроссовер получил более жесткие пружины и амортизаторы Koni.

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Отличить версию GSe от стандартного Opel Grandland 2022 можно по 19-дюймовым дискам и заднему диффузору. В качестве опции доступен капот черного цвета. В салоне появились спортивные сиденья, обшитые алькантарой.

К слову, новый Opel Grandland недавно появился и на украинском рынке. Пока предложены бензиновые и дизельные версии, но должен появиться и гибрид.

Ранее Фокус рассказывал, что заряженным вариантом GSe обзавелся и новый Opel Astra. Модель доступна в кузовах хэтчбек и универсал.