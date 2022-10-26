Расход 1,3 л на 100 км и 300 сил: Opel показал новый спортивный кроссовер (видео)
Заряженный Opel Grandland GSe оснащен 300-сильной гибридной установкой и разгоняется до 100 км/ч за 6,1 с. Вместе с тем, кроссовер может проехать свыше 50 км в электрическом режиме.
Opel презентовал вторую модель из возрожденной спортивной линейки GSe. На этот раз спортивную версию получил кроссовер Opel Grandland. Об этом сообщает официальный сайт Stellantis.
Новый Opel Grandland GSe электрифицирован, как и все модели нового семейства. Гибрид оснащен 1,6-литровой бензиновой турбочетверкой и парой электромоторов, суммарно развивающих 300 л. с.
Спортивный кроссовер Opel разгоняется до 100 км/ч за 6,1 с и развивает 235 км/ч. Вместе с тем, он способен проехать свыше 50 км на электротяге и расходует всего 1,3 л/100 км в комбинированном цикле.
Opel Grandland GSe является полноприводным, а его подвеску доработали. Кроссовер получил более жесткие пружины и амортизаторы Koni.Важно
Отличить версию GSe от стандартного Opel Grandland 2022 можно по 19-дюймовым дискам и заднему диффузору. В качестве опции доступен капот черного цвета. В салоне появились спортивные сиденья, обшитые алькантарой.
К слову, новый Opel Grandland недавно появился и на украинском рынке. Пока предложены бензиновые и дизельные версии, но должен появиться и гибрид.
Ранее Фокус рассказывал, что заряженным вариантом GSe обзавелся и новый Opel Astra. Модель доступна в кузовах хэтчбек и универсал.