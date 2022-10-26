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Расход 1,3 л на 100 км и 300 сил: Opel показал новый спортивный кроссовер (видео)

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Фото: Stellantis | Opel Grandland GSe получил 19-дюймовые диски, а его капот могут окрасить в черный цвет

Заряженный Opel Grandland GSe оснащен 300-сильной гибридной установкой и разгоняется до 100 км/ч за 6,1 с. Вместе с тем, кроссовер может проехать свыше 50 км в электрическом режиме.

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Opel презентовал вторую модель из возрожденной спортивной линейки GSe. На этот раз спортивную версию получил кроссовер Opel Grandland. Об этом сообщает официальный сайт Stellantis.

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Сзади появился диффузор
Фото: Stellantis

Новый Opel Grandland GSe электрифицирован, как и все модели нового семейства. Гибрид оснащен 1,6-литровой бензиновой турбочетверкой и парой электромоторов, суммарно развивающих 300 л. с.

Opel Grandland GSe, новый Opel Grandland, Opel Grandland, Opel Grandland 2022, кроссовер Opel, гибрид Opel Grandland Fullscreen
Спортивные сиденья Opel Grandland GSe обшиты алькантарой
Фото: Stellantis

Спортивный кроссовер Opel разгоняется до 100 км/ч за 6,1 с и развивает 235 км/ч. Вместе с тем, он способен проехать свыше 50 км на электротяге и расходует всего 1,3 л/100 км в комбинированном цикле.

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Кроссовер оснащен 300-сильной гибридной установкой
Фото: Stellantis

Opel Grandland GSe является полноприводным, а его подвеску доработали. Кроссовер получил более жесткие пружины и амортизаторы Koni.

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Отличить версию GSe от стандартного Opel Grandland 2022 можно по 19-дюймовым дискам и заднему диффузору. В качестве опции доступен капот черного цвета. В салоне появились спортивные сиденья, обшитые алькантарой.

К слову, новый Opel Grandland недавно появился и на украинском рынке. Пока предложены бензиновые и дизельные версии, но должен появиться и гибрид.

Ранее Фокус рассказывал, что заряженным вариантом GSe обзавелся и новый Opel Astra. Модель доступна в кузовах хэтчбек и универсал.