Витрата 1,3 л на 100 км і 300 сил: Opel показав новий спортивний кросовер (відео)

Заряджений Opel Grandland GSe оснащений 300-сильною гібридною установкою та розганяється до 100 км/год за 6,1 с. Разом із тим кросовер може проїхати понад 50 км в електричному режимі.

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Opel презентував другу модель із відродженої спортивної лінійки GSe. На цей раз спортивну версію отримав кросовер Opel Grandland. Про це повідомляє офіційний сайт Stellantis.

[ + – ] Позаду з'явився дифузор Фото: Stellantis

Новий Opel Grandland GSe електрифікований, як і всі моделі нового сімейства. Гібрид оснащений 1,6-літровою бензиновою турбочетвіркою та парою електромоторів, що сумарно розвивають 300 к.с.

[ + – ] Спортивні сидіння Opel Grandland GSe обшиті алькантарою Фото: Stellantis

Спортивний кросовер Opel розганяється до 100 км/год за 6,1 секунди й розвиває 235 км/год. Разом із тим він здатний проїхати понад 50 км на електротязі та витрачає всього 1,3 л/100 км у комбінованому циклі.

[ + – ] Кросовер оснащений 300-сильною гібридною установкою Фото: Stellantis

Opel Grandland GSe є повнопривідним, а його підвіску допрацювали. Кросовер отримав жорсткіші пружини й амортизатори Koni.

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Відрізнити версію GSe від стандартного Opel Grandland 2022 можна за 19-дюймовими дисками та заднім дифузором. Як опція доступний капот чорного кольору. У салоні з'явилися спортивні сидіння, обшиті алькантарою.

Новий Opel Grandland нещодавно з'явився й на українському ринку. Поки що запропоновані бензинові й дизельні версії, але має з'явитися і гібрид.

Раніше Фокус розповідав, що зарядженим варіантом GSe обзавівся й новий Opel Astra. Модель доступна в кузовах хетчбек і універсал.