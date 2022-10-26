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Витрата 1,3 л на 100 км і 300 сил: Opel показав новий спортивний кросовер (відео)

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Фото: Stellantis | Opel Grandland GSe отримав 19-дюймові диски, а його капот можуть пофарбувати в чорний колір

Заряджений Opel Grandland GSe оснащений 300-сильною гібридною установкою та розганяється до 100 км/год за 6,1 с. Разом із тим кросовер може проїхати понад 50 км в електричному режимі.

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Opel презентував другу модель із відродженої спортивної лінійки GSe. На цей раз спортивну версію отримав кросовер Opel Grandland. Про це повідомляє офіційний сайт Stellantis.

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Позаду з'явився дифузор
Фото: Stellantis

Новий Opel Grandland GSe електрифікований, як і всі моделі нового сімейства. Гібрид оснащений 1,6-літровою бензиновою турбочетвіркою та парою електромоторів, що сумарно розвивають 300 к.с.

Opel Grandland GSe, новий Opel Grandland, Opel Grandland, Opel Grandland 2022, кросовер Opel, гібрид Opel Grandland Fullscreen
Спортивні сидіння Opel Grandland GSe обшиті алькантарою
Фото: Stellantis

Спортивний кросовер Opel розганяється до 100 км/год за 6,1 секунди й розвиває 235 км/год. Разом із тим він здатний проїхати понад 50 км на електротязі та витрачає всього 1,3 л/100 км у комбінованому циклі.

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Кросовер оснащений 300-сильною гібридною установкою
Фото: Stellantis

Opel Grandland GSe є повнопривідним, а його підвіску допрацювали. Кросовер отримав жорсткіші пружини й амортизатори Koni.

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Відрізнити версію GSe від стандартного Opel Grandland 2022 можна за 19-дюймовими дисками та заднім дифузором. Як опція доступний капот чорного кольору. У салоні з'явилися спортивні сидіння, обшиті алькантарою.

Новий Opel Grandland нещодавно з'явився й на українському ринку. Поки що запропоновані бензинові й дизельні версії, але має з'явитися і гібрид.

Раніше Фокус розповідав, що зарядженим варіантом GSe обзавівся й новий Opel Astra. Модель доступна в кузовах хетчбек і універсал.