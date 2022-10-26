Витрата 1,3 л на 100 км і 300 сил: Opel показав новий спортивний кросовер (відео)
Заряджений Opel Grandland GSe оснащений 300-сильною гібридною установкою та розганяється до 100 км/год за 6,1 с. Разом із тим кросовер може проїхати понад 50 км в електричному режимі.
Opel презентував другу модель із відродженої спортивної лінійки GSe. На цей раз спортивну версію отримав кросовер Opel Grandland. Про це повідомляє офіційний сайт Stellantis.
Новий Opel Grandland GSe електрифікований, як і всі моделі нового сімейства. Гібрид оснащений 1,6-літровою бензиновою турбочетвіркою та парою електромоторів, що сумарно розвивають 300 к.с.
Спортивний кросовер Opel розганяється до 100 км/год за 6,1 секунди й розвиває 235 км/год. Разом із тим він здатний проїхати понад 50 км на електротязі та витрачає всього 1,3 л/100 км у комбінованому циклі.
Opel Grandland GSe є повнопривідним, а його підвіску допрацювали. Кросовер отримав жорсткіші пружини й амортизатори Koni.Важливо
Відрізнити версію GSe від стандартного Opel Grandland 2022 можна за 19-дюймовими дисками та заднім дифузором. Як опція доступний капот чорного кольору. У салоні з'явилися спортивні сидіння, обшиті алькантарою.
Новий Opel Grandland нещодавно з'явився й на українському ринку. Поки що запропоновані бензинові й дизельні версії, але має з'явитися і гібрид.
Раніше Фокус розповідав, що зарядженим варіантом GSe обзавівся й новий Opel Astra. Модель доступна в кузовах хетчбек і універсал.