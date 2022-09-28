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Opel Astra отримав нестандартну спортивну версію з витратою 1,2 л на 100 км (фото)

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Фото: Stellantis | Opel Astra GSe став гібридом, що заряджається

Opel Astra GSe оснастили 225-сильною гібридною установкою, а його ходову допрацювали. Заряджену модифікацію запропонують у кузовах хетчбек та універсал.

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Лінійку Opel Astra 2023 поповнить нова заряджена версія GSe. Автомобіль стане первістком у відродженому сімействі спортивних моделей. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

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Передня частина Opel Astra GSe стала агресивнішою на вигляд
Фото: Stellantis

Якщо раніше всі заряджені Opel Astra були бензиновими, GSe отримав плаг-ін гібридну установку. Сумарна віддача 1,6-літрової турбочетвірки й електромотора складає 225 к. с. та 360 Н∙м.

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Разом із хетчбеком доступний універсал
Фото: Stellantis

Характеристики Opel Astra GSe поки не розголошують, відомо, лише що комбінована витрата палива становить 1,2 л/100 км. Але споріднений Peugeot 308 із такою самою установкою розганяється до 100 км/год за 7,5 с і може проїхати приблизно 60 км на електротязі.

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Кермо обшите перфорованою шкірою
Фото: Stellantis

Інженери Opel також доопрацювали підвіску Astra GSe та встановили нові амортизатори. Рульове управління стало гострішим.

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Новий Opel Astra GSe доступний не тільки як хетчбек, а й у практичному кузові універсал. Впізнати заряджену версію можна за більш агресивним переднім бампером і 18-дюймовими дисками.

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Оснащення враховує спортивні сидіння
Фото: Stellantis

Салон Opel Astra GSeоздоблений алькантарою, а кермо обшите перфорованою шкірою. На педалях з'явилися металеві накладки. Крім того, автомобіль отримав спортивні сидіння з покращеною бічною підтримкою.

Раніше Фокус розповідав, що новий Opel Astra отримає ще й електричну версію, причому її запас ходу становитиме приблизно 400 км.