Opel Astra отримав нестандартну спортивну версію з витратою 1,2 л на 100 км (фото)
Opel Astra GSe оснастили 225-сильною гібридною установкою, а його ходову допрацювали. Заряджену модифікацію запропонують у кузовах хетчбек та універсал.
Лінійку Opel Astra 2023 поповнить нова заряджена версія GSe. Автомобіль стане первістком у відродженому сімействі спортивних моделей. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.
Якщо раніше всі заряджені Opel Astra були бензиновими, GSe отримав плаг-ін гібридну установку. Сумарна віддача 1,6-літрової турбочетвірки й електромотора складає 225 к. с. та 360 Н∙м.
Характеристики Opel Astra GSe поки не розголошують, відомо, лише що комбінована витрата палива становить 1,2 л/100 км. Але споріднений Peugeot 308 із такою самою установкою розганяється до 100 км/год за 7,5 с і може проїхати приблизно 60 км на електротязі.
Інженери Opel також доопрацювали підвіску Astra GSe та встановили нові амортизатори. Рульове управління стало гострішим.Важливо
Новий Opel Astra GSe доступний не тільки як хетчбек, а й у практичному кузові універсал. Впізнати заряджену версію можна за більш агресивним переднім бампером і 18-дюймовими дисками.
Салон Opel Astra GSeоздоблений алькантарою, а кермо обшите перфорованою шкірою. На педалях з'явилися металеві накладки. Крім того, автомобіль отримав спортивні сидіння з покращеною бічною підтримкою.
Раніше Фокус розповідав, що новий Opel Astra отримає ще й електричну версію, причому її запас ходу становитиме приблизно 400 км.