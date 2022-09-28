Opel Astra получил нестандартную спортивную версию с расходом 1,2 л на 100 км (фото)

Opel Astra GSe оснастили 225-сильной гибридной установкой, а его ходовую доработали. Заряженную модификацию предложат в кузовах хэтчбек и универсал.

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Линейку Opel Astra 2023 пополнит новая заряженная версия GSe. Автомобиль станет первенцем в возрожденном семействе спортивных моделей. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

[ + – ] Передняя часть Opel Astra GSe стала агрессивнее на вид Фото: Stellantis

Если ранее все заряженные Opel Astra были бензиновыми, то GSe получил плаг-ин гибридную установку. Суммарная отдача 1,6-литровой турбочетверки и электромотора составляет 225 л. с. и 360 Н∙м.

[ + – ] Наряду с хэтчбеком доступен универсал Фото: Stellantis

Характеристики Opel Astra GSe пока не разглашают, известно, лишь что комбинированный расход топлива составляет 1,2 л/100 км. Но родственный Peugeot 308 с такой же установкой разгоняется до 100 км/ч за 7,5 с и может проехать около 60 км на электротяге.

[ + – ] Руль обшит перфорированной кожей Фото: Stellantis

Инженеры Opel также доработали подвеску Astra GSe и установили новые амортизаторы. Рулевое управление стало острее.

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Новый Opel Astra GSe доступен не только как хэтчбек, но и в практичном кузове универсал. Узнать заряженную версию можно по более агрессивному переднему бамперу и 18-дюймовым дискам.

[ + – ] Оснащение включает спортивные сиденья Фото: Stellantis

Салон Opel Astra GSe отделан алькантарой, а руль обшит перфорированной кожей. На педалях появились металлические накладки. Кроме того, автомобиль получил спортивные сиденья с улучшенной боковой поддержкой.

Ранее Фокус рассказывал, что новый Opel Astra получит еще и электрическую версию, причем ее запас хода составит около 400 км.