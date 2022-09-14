Opel возродит знаменитые спортивные модели в новом формате

Opel готовит новое семейство спортивных электромобилей и гибридов GSe. Их сделают мощнее, а также доработают ходовую для улучшения управляемости.

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Opel анонсировал возрождение линейки заряженных моделей GSe. Теперь эту аббревиатуру будут носить спортивные версии электрокаров и гибридов немецкой марки. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

Заряженные Opel GSe выпускали с 1970 года – первой такой моделью стал Opel Commodore GSe с 2,5-литровой 150-сильной шестеркой со впрыском топлива. Затем версии GSe появились у Opel Monza и Manta.

[ + – ] Заряженные GSe выпускали с 1970 года Фото: Stellantis

Изначально аббревиатура GSe расшифровывалась, как Grand Sport Einspritzung (последнее слово переводится, как "впрыск топлива"). Теперь же у нее новое значение – Grand Sport Electrified, то есть спортивные Opel будут электрифицированы.

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Ожидается, что сначала предложат мощные подзаряжаемые гибриды Opel GSe, а затем появятся и электромобили. Первенцем может стать возрожденный Opel Manta – он появится в 2024 году и станет кроссовером. К слову, с 2028 года немецкий бренд полностью перейдет на выпуск электрокаров.

В Opel заявляют, что не ограничатся повышением мощности для моделей GSe. Автомобилям также доработают ходовую для улучшения управляемости. Кроме того, они будут отличаться от стандартных Opel более ярким дизайном.

Ранее Фокус сообщал, что новый Opel Astra получит электрическую версию с запасом хода около 400 км.