Opel відродить знамениті спортивні моделі у новому форматі

Opel готує нове сімейство спортивних електромобілів та гібридів GSe. Їх зроблять потужнішим, а також доопрацюють ходову для покращення керованості.

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Opel анонсував відродження лінійки заряджених моделей GSe. Тепер цю абревіатуру носитимуть спортивні версії електрокарів та гібридів німецької марки. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

Заряджені Opel GSe випускали з 1970 року — першою такою моделлю став Opel Commodore GSe з 2,5-літровою шісткою 150-сильною з упорскуванням палива. Потім версії GSe з'явилися у Opel Monza та Manta.

[ + – ] Заряджені GSe випускали з 1970 року Фото: Stellantis

Спочатку абревіатура GSe розшифровувалась, як Grand Sport Einspritzung (останнє слово перекладається, як "впорскування палива"). Тепер у неї нове значення – Grand Sport Electrified, тобто спортивні Opel будуть електрифіковані.

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Очікується, що спочатку запропонують потужні гібриди Opel GSe, що заряджаються, а потім з'являться і електромобілі. Першим може стати відроджений Opel Manta — він з'явиться в 2024 році і стане кросовером. До речі, з 2028 року німецький бренд повністю перейде на випуск електрокарів.

В Opel заявляють, що не обмежаться підвищенням потужності для моделей GSe. Автомобілям також доопрацюють ходову для покращення керованості. Крім того, вони відрізнятимуться від стандартних Opel яскравішим дизайном.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Opel Astra отримає електричну версію із запасом ходу близько 400 км.