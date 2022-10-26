Британці представили надпотужний кросовер із характеристиками суперкара (фото)

Lotus Eletre R отримав два мотори загальною потужністю 905 к.с. Електрокросовер здатний розігнатися до 100 км/год менш ніж за 3 секунди.

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Лінійку нового Lotus Eletre поповнила топова версія R. Надпотужний електрокросовер уже доступний для замовлення за ціною від 150 990 євро, а його виробництво стартує у 2023 році. Про це повідомляє офіційний сайт британської марки.

[ + – ] Електрокар отримав 905-сильну установку Фото: Lotus

Якщо стандартний електромобіль Lotus Eletre дебютував у 600-сильному виконанні, то R-версія отримала набагато продуктивнішу силову установку на 905 к.с. і 985 Н∙м. Це один із найпотужніших кросоверів у світі.

Новий Lotus Eletre R розганяється до 100 км/год за 2,95 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на 265 км/год. Акумуляторна батарея така сама, як у стандартної версії (на 112 кВт∙год), але запас ходу дещо менший — 490 км.

[ + – ] Педалі прикрасили металевими накладками Фото: Lotus

Кросовер Lotus Eletre R відрізняється також переналаштованою пневмопідвіскою та наявністю особливого трекового режиму. Впізнати його можна за карбоновим декором, висувним спойлером і чорними 22-дюймовими дисками. У салоні з'явились металеві накладки на педалях.

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Комплектація Lotus Eletre R включає матричні фари, чотиризонний клімат-контроль, систему очищення повітря в салоні, акустику потужністю 1380 Вт і електропривід сидінь. Серед опцій є карбоново-керамічні гальма, а потім з'явиться й автопілот, здатний їздити гоночними трасами на кшталт знаменитого Нюрбургринга.

[ + – ] Спортивні сидіння отримали електропривід Фото: Lotus

Виробництво Lotus Eletre налагодять у Китаї на підприємстві Geely (китайський концерн володіє британським брендом). Базова 600-сильна модель коштуватиме від 95 000 євро.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явилися найрозкішніші китайські електрокросовери вартістю від 90 000 доларів.