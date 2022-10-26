Британцы представили сверхмощный кроссовер с характеристиками суперкара (фото)

Lotus Eletre R получил два мотора общей мощностью 905 л. с. Электрокроссовер способен разогнаться до 100 км/ч менее, чем за 3 секунды.

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Линейку нового Lotus Eletre пополнила топовая версия R. Сверхмощный электрокроссовер уже доступен для заказа по цене от 150 990 евро, а его производство стартует в 2023 году. Об этом сообщает официальный сайт британской марки.

[ + – ] Электрокар получил 905-сильную установку Фото: Lotus

Если стандартный электромобиль Lotus Eletre дебютировал в 600-сильном исполнении, то R-версия получила гораздо более производительную силовую установку на 905 л. с. и 985 Н∙м. Это один из самых мощных кроссоверов в мире.

Новый Lotus Eletre R разгоняется до 100 км/ч за 2,95 с, а его максимальная скорость ограничена на 265 км/ч. Аккумуляторная батарея такая же, как у стандартной версии (на 112 кВт∙ч), но запас хода несколько меньше – 490 км.

[ + – ] Педали украсили металлическими накладками Фото: Lotus

Кроссовер Lotus Eletre R отличается также перенастроенной пневмоподвеской и наличием особого трекового режима. Узнать его можно по карбоновому декору, выдвижному спойлеру и черным 22-дюймовым дискам. В салоне появились металлические накладки на педалях.

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Комплектация Lotus Eletre R включает матричные фары, четырехзонный климат-контроль, систему очистки воздуха в салоне, акустику мощностью 1380 Вт и электропривод сидений. Среди опций есть карбоново-керамические тормоза, а позже появится и автопилот, способный ездить гоночными трассами вроде знаменитого Нюрбургринга.

[ + – ] Спортивные сиденья получили электропривод Фото: Lotus

Производство Lotus Eletre наладят в Китае на предприятии Geely (китайский концерн владеет британским брендом). Базовая 600-сильная модель будет стоить от 95 000 евро.

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