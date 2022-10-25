Презентован новый Ford Kuga 2023: что изменилось в популярном кроссовере (фото)
Ford Kuga стал выразительнее на вид и впервые получил виртуальную панель приборов. Кроссовер будет доступен в бензиновых, дизельных и гибридных модификациях.
Ford презентовал обновленный Kuga 2023 модельного года. Компактный кроссовер прошел фейслифтинг и поступит в продажу с января. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Ford.
Дизайн Ford Kuga 2023 и его американского брата-близнеца Escape выполнен в новом стиле марки. Широкая решетка радиатора и раскосые фары, соединенные диодной полосой, сделали кроссовер похожим на новый Ford Mondeo. Кроме того, обновлены бамперы и фонари.
Спортивная версия ST-Line отличается особым узором решетки радиатора и обвесом в цвет кузова. Кроме того, увеличен спойлер на крыше и установлены новые 19-дюймовые диски.
Главное новшество в салоне – современная виртуальная панель приборов. Также кроссовер получил увеличенный 13,2-дюймовый сенсорный дисплей, новые переключатели климат-контроля. Перечень опций пополнили камеры кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфонов и система автономного объезда препятствий.Важно
Двигатели у модели останутся прежними. Новый Ford Kuga будет доступен с 1,5-литровыми бензиновыми турбомоторами EcoBoost на 150 и 182 л. с., а также 2,0-литровым 120-сильным турбодизелем. Американский Escape также будут оснащать 2,0-литровой турбочетверкой EcoBoost мощностью 250 л. с.
Останутся в линейке и гибриды – 190-сильный стандартный и 225-сильный подзаряжаемый. Как и прежде, кроссовер Ford Kuga предложат с передним и полным приводом.
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