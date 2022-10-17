Для наших дорог: украинцы выполнили впечатляющий тюнинг новейшего Ford Bronco (фото)

Украинские тюнеры оснастили Ford Bronco специальными портальными мостами. Это позволяет существенно увеличить клиренс внедорожника и установить систему подкачки колес.

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Новый Ford Bronco 2022 пользуется огромной популярностью и его активно тюнингуют. Интересно, что культовый американский внедорожник проходит доработку не только на родине, но и в Украине. Причем, именно наш проект привлек внимание известного автожурнала Road and Track.

[ + – ] Клиренс внедорожника может достигать 421 мм

Тюнинг Ford Bronco выполнило украинское ателье Werewolf Tech, которое сейчас также ремонтирует технику для ВСУ. Автомобиль решили подготовить к нашим дорогам – ему улучшили и так неплохую проходимость.

[ + – ] Ford Bronco получил специальные портальные оси

Ford Bronco 2022 получил специальнын портальные мосты, как у знаменитого Mercedes-Benz G-Class 4x4² и украинского ЛуАЗ. Главное их преимущество – возможность нарастить дорожный просвет на 130 мм: теперь клиренс Ford Bronco составляет 340-421 мм, в зависимости от версии.

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К тому же, после доработки можно установить внедорожные 38-дюймовые шины с системой подкачки. Тюнинг-пакет оценили в 16 000 долларов и дают на него гарантию в 2 года или 50 000 км пробега. Пока новый Ford Bronco приходится пригонять из США, ведь его европейские продажи стартуют позже.

[ + – ] Колеса можно дополнить системой подкачки

Ранее Фокус сообщал, что в Украине стартовало производство экстремальных вездеходов "Торнадо" с диаметром колес 1,65 м.

Также мы писали, что Украинцы выполнили яркий тюнинг Chevrolet Corvette.