Для наших доріг: українці виконали вражаючий тюнінг нового Ford Bronco (фото)
Українські тюнери оснастили Ford Bronco спеціальними портальними мостами. Це дозволяє суттєво збільшити кліренс позашляховика та встановити систему підкачування коліс.
Новий Ford Bronco 2022 має величезну популярність, і його активно тюнінгують. Цікаво, що культовий американський позашляховик проходить доопрацювання не лише на батьківщині, а й в Україні. До того ж саме наш проєкт привернув увагу відомого автожурналу Road and Track.
Тюнінг Ford Bronco виконало українське ательє Werewolf Tech, яке зараз також ремонтує техніку для ЗСУ. Автомобіль вирішили підготувати до наших доріг — йому покращили й так непогану прохідність.
Ford Bronco 2022 отримав спеціальні портальні мости, як у знаменитого Mercedes-Benz G-Class 4x4². Головна їхня перевага — можливість наростити дорожній просвіт на 130 мм: тепер кліренс Ford Bronco складає 340-421 мм, залежно від версії.Важливо
До того ж після доопрацювання можна встановити позашляхові 38-дюймові шини із системою підкачування. Тюнінг-пакет оцінили в 16 000 доларів і дають на нього гарантію 2 роки або 50 000 км пробігу. Поки що новий Ford Bronco доводиться приганяти зі США, адже його європейські продажі стартують пізніше.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні стартувало виробництво екстремальних всюдиходів "Торнадо" з діаметром коліс 1,65 м.
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