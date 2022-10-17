Для наших доріг: українці виконали вражаючий тюнінг нового Ford Bronco (фото)

Українські тюнери оснастили Ford Bronco спеціальними портальними мостами. Це дозволяє суттєво збільшити кліренс позашляховика та встановити систему підкачування коліс.

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Новий Ford Bronco 2022 має величезну популярність, і його активно тюнінгують. Цікаво, що культовий американський позашляховик проходить доопрацювання не лише на батьківщині, а й в Україні. До того ж саме наш проєкт привернув увагу відомого автожурналу Road and Track.

[ + – ] Кліренс позашляховика може сягати 421 мм

Тюнінг Ford Bronco виконало українське ательє Werewolf Tech, яке зараз також ремонтує техніку для ЗСУ. Автомобіль вирішили підготувати до наших доріг — йому покращили й так непогану прохідність.

[ + – ] Ford Bronco отримав спеціальні портальні осі

Ford Bronco 2022 отримав спеціальні портальні мости, як у знаменитого Mercedes-Benz G-Class 4x4². Головна їхня перевага — можливість наростити дорожній просвіт на 130 мм: тепер кліренс Ford Bronco складає 340-421 мм, залежно від версії.

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До того ж після доопрацювання можна встановити позашляхові 38-дюймові шини із системою підкачування. Тюнінг-пакет оцінили в 16 000 доларів і дають на нього гарантію 2 роки або 50 000 км пробігу. Поки що новий Ford Bronco доводиться приганяти зі США, адже його європейські продажі стартують пізніше.

[ + – ] Колеса можна доповнити системою підкачування

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні стартувало виробництво екстремальних всюдиходів "Торнадо" з діаметром коліс 1,65 м.

Також ми писали, що українці виконали яскравий тюнінг Chevrolet Corvette.