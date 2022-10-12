Броня, электрошокер и тепловизор. Представлен люксовый внедорожник для суровых условий
Внедорожник Rezvani Vengence отличается грозным дизайном и может быть бронированным. Вместе с тем, у него роскошный кожаный салон и комфортабельные сиденья с электроприводом и вентиляцией.
Американская компания Rezvani презентовала свою новую модель Vengence. Брутальный внедорожник будут выпускать по индивидуальному заказу и продавать по цене от 249 000 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Rezvani.
Новый Rezvani Vengence построен на базе Cadillac Escalade, но радикально отличается от него внешне. В дизайне преобладают агрессивные граненные поверхности.
Наряду с обычной версией внедорожника предложена и бронированная (она стоит около $500 000). Ее можно доукомплектовать распылителем слезоточивого газа, электрошокером, сиреной и тепловизором. В комплекте с авто идут бронежилеты и противогазы.Важно
Салон Rezvani Vengence практически не изменился по сравнению с Cadillac Escalade. В отделке использованы кожа и дерево, а на передней панели установлен большой трехсекционный дисплей. На трех рядах сидений поместятся семь человек, причем у задних пассажиров есть свои мониторы. Сохранены климат-контроль, электропривод и вентиляция кресел.
Покупателям на выбор предложены 6,2-литровый 420-сильный V8 и 3,0-литровый турбодизель на 277 л. с. — такие версии стоят одинаково. А за доплату в $85 000 доступна 690-сильная компрессорная восьмерка от заряженного Cadillac Escalade-V.
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