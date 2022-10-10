В Украине наладили выпуск впечатляющих вездеходов для самого тяжелого бездорожья (фото)

Украинский вездеход "Торнадо" способен преодолевать метровые барьеры и плавать по воде. Его оснастили экономичным 2,4-литровым турбодизелем.

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В Полтаве стартовало производство вездеходов "Торнадо". Уже собрано два таких транспортных средства для самых экстремальных условий. Об этом сообщает сайт "Полтавщина".

[ + – ] Вездеход способен передвигаться по воде со скоростью 4-6 км/ч Фото: Полтавщина

Вездеход "Торнадо" является аналогом популярного украинского Sherp, но несколько крупнее. Его колесная база равна 2,3 м, а шины достигают 1,65 м в диаметре. Он может перевозить до тонны груза либо семерых пассажиров с багажом, также в салоне можно обустроить три спальных места.

[ + – ] Колеса "Торнадо" достигают 1,65 м в диаметре и могут подкачиваться Фото: Полтавщина

Украинский вездеход оснащен японским турбодизелем Kubota объемом 2,4 л и способен развить 45 км/ч. Расход топлива составляет около 4-5 л в час. Поскольку объем бака составляет 160 л, то запас хода у вездехода приличный.

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Огромный (600 мм) клиренс и шины низкого давления с централизованной системой подкачки обеспечивают отличную проходимость. "Торнадо" способен преодолеть барьер высотой в метр и может плавать по воде со скоростью 4-6 км/ч. Кроме того, он очень маневренный и разворачивается практически на месте.

[ + – ] Первые два серийных "Торнадо" уже выпущены Фото: Полтавщина

"Торнадо" также может буксировать прицеп, а спереди есть возможность установить ковш. Разработчики считают, что вездеход могут использовать ГСЧС и сельскохозяйственные предприятия.

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