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В Украине наладили выпуск впечатляющих вездеходов для самого тяжелого бездорожья (фото)

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Вездеход рассчитан на тонну грузу или семь пассажиров с багажом

Украинский вездеход "Торнадо" способен преодолевать метровые барьеры и плавать по воде. Его оснастили экономичным 2,4-литровым турбодизелем.

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В Полтаве стартовало производство вездеходов "Торнадо". Уже собрано два таких транспортных средства для самых экстремальных условий. Об этом сообщает сайт "Полтавщина".

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Вездеход способен передвигаться по воде со скоростью 4-6 км/ч
Фото: Полтавщина

Вездеход "Торнадо" является аналогом популярного украинского Sherp, но несколько крупнее. Его колесная база равна 2,3 м, а шины достигают 1,65 м в диаметре. Он может перевозить до тонны груза либо семерых пассажиров с багажом, также в салоне можно обустроить три спальных места.

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Колеса "Торнадо" достигают 1,65 м в диаметре и могут подкачиваться
Фото: Полтавщина

Украинский вездеход оснащен японским турбодизелем Kubota объемом 2,4 л и способен развить 45 км/ч. Расход топлива составляет около 4-5 л в час. Поскольку объем бака составляет 160 л, то запас хода у вездехода приличный.

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Огромный (600 мм) клиренс и шины низкого давления с централизованной системой подкачки обеспечивают отличную проходимость. "Торнадо" способен преодолеть барьер высотой в метр и может плавать по воде со скоростью 4-6 км/ч. Кроме того, он очень маневренный и разворачивается практически на месте.

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Первые два серийных "Торнадо" уже выпущены
Фото: Полтавщина

"Торнадо" также может буксировать прицеп, а спереди есть возможность установить ковш. Разработчики считают, что вездеход могут использовать ГСЧС и сельскохозяйственные предприятия.

Ранее Фокус рассказывал, что украинец превратил старый "Запорожец" в очень необычный вездеход.