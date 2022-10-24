Эталон надежности: обнаружен пикап Ford с пробегом почти 1,5 миллиона километров (фото)

Ford F-250 эксплуатировался очень активно и ежегодно проезжал в среднем по 240 тысяч километров. Пикап регулярно обслуживался и ни разу не сломался.

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Пикап Ford F-250 XLT Super Duty продемонстрировал феноменальную надежность. Всего за шесть лет он преодолел почти 1,5 миллиона километров без каких-либо серьезных неисправностей. Об этом сообщает сайт The Drive.

[ + – ] Автомобиль регулярно обслуживали и меняли износившиеся детали Фото: the drive

Если точнее, то на одометре высвечивается 1 445 700 км. Столь высокий пробег за короткое время обусловлен тем, что этот Ford F-250 2016 года использовали в качестве "рабочей лошадки". Профессия владельца не раскрывается, но ему приходится преодолевать большие расстояния – ежегодно он проезжал в среднем по 240 тыс. км.

[ + – ] Большой пробег выдают только потертости на руле Фото: the drive

Машина успела объездить Америку вдоль и впоперек: она приобретена в штате Алабама, но побывала во Флориде, Теннеси, Техасе, Джорджии, Индиане, Небраске и Орегоне.

Ford Super Duty ни разу не подвел. Мало того, при осмотре авто ничего не выдает огромный пробег – разве что на ободе руля видны потертости, свидетельствующие об активной эксплуатации.

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Секрет надежности – в правильном и своевременном обслуживании авто. Ford F-250 регулярно посещал СТО – 71 раз за шесть лет, если верить сервисной книжке. В основном, меняли масло с расходниками и износившиеся детали вроде подшипников ступиц.

[ + – ] Сейчас пикап Ford выставили на продажу Фото: the drive

Сейчас Ford F-250 XLT Super Duty выставлен на продажу во Флориде. За пикап просят 23 837 долларов.

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