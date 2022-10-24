Еталон надійності: знайдено пікап Ford із пробігом майже 1,5 мільйони кілометрів (фото)
Ford F-250 експлуатувався дуже активно та щорічно проїжджав приблизно по 240 тисяч кілометрів. Пікап регулярно обслуговувався і жодного разу не зламався.
Пікап Ford F-250 XLT Super Duty продемонстрував феноменальну надійність. Усього за шість років він подолав майже 1,5 мільйони кілометрів без серйозних несправностей. Про це повідомляє сайт The Drive.
Якщо точніше, то на одометрі висвічується 1 445 700 км. Такий високий пробіг за короткий час обумовлений тим, що цей Ford F-250 2016 використовували як "робочу конячку". Професія власника не розкривається, але йому доводиться долати великі відстані — щорічно він проїжджав приблизно 240 тис. км.
Машина встигла об'їздити Америку вздовж і поперек: вона придбана у штаті Алабама, але побувала у Флориді, Теннессі, Техасі, Джорджії, Індіані, Небрасці й Орегоні.
Ford Super Duty жодного разу не підвів. Мало того, під час огляду авто нічого не видає величезний пробіг — хіба що на кермі видно потертості, що свідчать про активну експлуатацію.Важливо
Секрет надійності — у правильному та своєчасному обслуговуванні авто. Ford F-250 регулярно відвідував СТО — 71 раз за шість років, якщо вірити сервісній книжці. Переважно, міняли масло з розхідниками і деталі, що зносилися, на зразок підшипників маточок.
Наразі Ford F-250 XLT Super Duty виставлено на продаж у Флориді. За пікап просять 23 837 доларів.
Раніше Фокус розповідав про Mercedes E-Class W124 із пробігом понад 1,5 мільйони кілометрів без серйозних несправностей.