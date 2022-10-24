Еталон надійності: знайдено пікап Ford із пробігом майже 1,5 мільйони кілометрів (фото)

Ford F-250 експлуатувався дуже активно та щорічно проїжджав приблизно по 240 тисяч кілометрів. Пікап регулярно обслуговувався і жодного разу не зламався.

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Пікап Ford F-250 XLT Super Duty продемонстрував феноменальну надійність. Усього за шість років він подолав майже 1,5 мільйони кілометрів без серйозних несправностей. Про це повідомляє сайт The Drive.

[ + – ] Автомобіль регулярно обслуговували і змінювали деталі, що зносилися Фото: the drive

Якщо точніше, то на одометрі висвічується 1 445 700 км. Такий високий пробіг за короткий час обумовлений тим, що цей Ford F-250 2016 використовували як "робочу конячку". Професія власника не розкривається, але йому доводиться долати великі відстані — щорічно він проїжджав приблизно 240 тис. км.

[ + – ] Великий пробіг видають лише потертості на кермі Фото: the drive

Машина встигла об'їздити Америку вздовж і поперек: вона придбана у штаті Алабама, але побувала у Флориді, Теннессі, Техасі, Джорджії, Індіані, Небрасці й Орегоні.

Ford Super Duty жодного разу не підвів. Мало того, під час огляду авто нічого не видає величезний пробіг — хіба що на кермі видно потертості, що свідчать про активну експлуатацію.

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Секрет надійності — у правильному та своєчасному обслуговуванні авто. Ford F-250 регулярно відвідував СТО — 71 раз за шість років, якщо вірити сервісній книжці. Переважно, міняли масло з розхідниками і деталі, що зносилися, на зразок підшипників маточок.

[ + – ] Наразі пікап Ford виставили на продаж Фото: the drive

Наразі Ford F-250 XLT Super Duty виставлено на продаж у Флориді. За пікап просять 23 837 доларів.

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