В Украине появились самые роскошные китайские электромобили за $90 000 (фото)

Hongqi E-HS9 — большой премиальный электрокроссовер с дизайном в духе Rolls-Royce Cullinan. Его предлагают в нескольких версиях с запасом хода до 650 км.

Related video

В Украине начались продажи премиальных китайских электрокаров Hongqi E-HS9. Один такой внедорожник недавно заметили во Львове. Об этом сообщает Autogeek.

Следует отметить, что львовский Hongqi E-HS9 – не первый в Украине. Ранее еще одно такое авто засветилось в Одессе. Купить китайский электромобиль в нашей стране можно по цене от 90 000 до 155 000 долларов.

[ + – ] Китайский электрокроссовер достигает 5,3 м в длину

В столь высокой цене нет ничего удивительного – даже на родине новый Hongqi E-HS9 стоит от 72 500 долларов. Это самый роскошный китайский электрокар. Напомним, что бренд Hongqi, входящий в концерн FAW, поставляет авто для китайской власти и именно на машине этой марки ездит Си Цзиньпин. Недавно продажи E-HS9 стартовали и в Европе.

Важно

В Украине появились очень дешевые немецкие электромобили для бизнеса (фото)

Электрокроссовер Hongqi E-HS9 за характерный дизайн называют китайским Rolls-Royce Cullinan. Примечательно, что его разрабатывал бывший стилист Rolls-Royce Жиль Тейлор.

[ + – ] Ранее еще один Hongqi E-HS9 видели в Одессе

Огромный 5,3-метровый внедорожник предложен в исполнении на 4, 6 или 7 мест. В отделке салона использованы кожа и дерево, а сиденья первого и второго ряда оснащены электроприводом. На всю переднюю панель растянут широкий дисплей.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа и дерево Фото: autohome.com.cn

Можно выбрать версии на 436 и 551 л. с., причем в последнем случае разгон до 100 км/ч займет 4 с. Также доступны три варианта аккумуляторной батареи – емкостью 85, 99 и 120 кВт∙ч. Запас хода составляет 460, 510 и 650 км, соответственно.

Ранее Фокус сообщал, что Hongqi готовят недорогого конкурента Lexus ES. Эта модель будет доступна с бензиновыми двигателями.

Также мы писали, что Hongqi выпустили роскошный минивэн.