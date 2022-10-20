Новый премиальный седан из Китая станет недорогой альтернативой Lexus и Audi (фото)

Большой седан Hongqi H6 будет стоить $35-40 тысяч и станет одной из самых доступных моделей Е-класса. Вместе с тем, покупателям предложат богатое оснащение и дорогую отделку салона.

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В Китае во время испытаний заметили новый Hongqi H6. Представительский седан от самой премиальной китайской марки появится до конца года. Об этом сообщает сайт Autohome.

Hongqi H6 2023 – довольно крупная модель Е-класса длиной 4990 мм, шириной 1880 мм и высотой 1455 мм, а ее колесная база достигает 2920 мм. То есть, по размерам авто сопоставимо с Audi A6 и Lexus ES, но будет заметено дешевле – около 35-40 тысяч долларов.

[ + – ] Седан будут оснащать 2,0-литровыми турбомоторами Фото: autohome.com.cn

Дизайн Hongqi H6 разрабатывал бывший стилист Rolls-Royce Жиль Тейлор. По примеру роскошных авто британской марки седан получил огромную хромированную решетку радиатора. Вместе с тем, у авто элегантный профиль с изогнутой крышей, а сзади установлен спойлер.

Салон Hongqi H6 пока держится в секрете, но наверняка в отделке используют кожу и дерево. Комплектация седана обещает быть богатой – адаптивный круиз-контроль, электропривод и массаж сидений, камеры кругового обзора, парковочный автопилот.

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Новый Hongqi H6 будут оснащать 2,0-литровыми турбомоторами мощностью 224 и 252 л. с. Все версии получат 8-ступенчатую автоматическую КПП.

Напомним, марка Hongqi, входящая в концерн FAW выпускает роскошные авто и даже суперкары, стоимость которых порой превышает полмиллиона долларов. Именно на Hongqi ездили все китайские лидеры начиная с Мао Цзэдуна. Новейшую модель бренда использует Си Цзиньпин. В прошлом году Hongqi начали экспорт авто в Европу.

Также Фокус рассказывал, что в Китае готовят электрический седан за $21 000 с запасом хода свыше 600 км.