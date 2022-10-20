Новий преміальний седан із Китаю стане недорогою альтернативою Lexus і Audi (фото)

Великий седан Hongqi H6 коштуватиме $35-40 тисяч і стане однією з найдоступніших моделей Е-класу. Разом із тим, покупцям запропонують багате оснащення й дороге оздоблення салону.

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У Китаї під час випробувань помітили новий Hongqi H6. Представницький седан від преміальної китайської марки з'явиться до кінця року. Про це повідомляє сайт Autohome.

Hongqi H6 2023 — досить велика модель Е-класу довжиною 4990 мм, шириною 1880 мм і висотою 1455 мм, а її колісна база сягає 2920 мм. Тобто за розмірами авто можна порівняти з Audi A6 і Lexus ES, але буде помітно дешевшою — близько 35-40 тисяч доларів.

[ + – ] Седан оснащуватимуть 2,0-літровими турбомоторами Фото: autohome.com.cn

Дизайн Hongqi H6 розробляв колишній стиліст Rolls-Royce Жіль Тейлор. За прикладом розкішних авто британської марки седан отримав величезну хромовану решітку радіатора. Разом із тим, у авто елегантний профіль із вигнутим дахом, а ззаду встановлений спойлер.

Салон Hongqi H6 поки що тримають у секреті, але, напевно, в обробці використовують шкіру й дерево. Комплектація седана обіцяє бути багатою — адаптивний круїз-контроль, електропривід і масаж сидінь, камери кругового огляду, паркувальний автопілот.

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Новий Hongqi H6 оснащуватимуть 2,0-літровими турбомоторами потужністю 224 і 252 к. с. Усі версії отримають 8-ступінчасту автоматичну КПП.

Нагадаємо, марка Hongqi, що входить до концерну FAW, випускає розкішні авто й навіть суперкари, вартість яких часом перевищує пів мільйона доларів. Саме на Hongqi їздили всі китайські лідери, починаючи з Мао Цзедуна. Найновішу модель бренду використовує Сі Цзіньпін. Минулого року Hongqi розпочали експорт авто в Європу.

Також Фокус розповідав, що в Китаї готують електричний седан за $21 000 із запасом ходу понад 600 км.