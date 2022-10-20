Ціна $21 000 та запас ходу понад 600 км: розсекречено сімейний електромобіль Geely (фото)

Geometry G6 від Geely — 4,75-метрова модель D-класу з обтічним дизайном. Седан отримав мультимедійну систему від Huawei та систему напівавтономного керування.

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Опубліковано фото електромобіля Geometry G6. Недорогий седан від електричного підрозділу Geely презентують до кінця цього місяця і він надійде у продаж за ціною від 152 800 до 174 800 юанів ($21 000 – 24 300). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

[ + – ] У Geometry G6 витягнутий обтічний профіль Фото: CarNewsChina

Новий електрокар Geely — наступник моделі Geometry A, що випускалася з 2019 року. Це сімейний седан D-класу довжиною 4,75 м і з колісною базою 2,7 м, побудований на платформі знайомого українцям Geely Emgrand. Електрокар можуть продавати і за межами Китаю, адже попередника експортували.

[ + – ] У салоні встановлено великий сенсорний дисплей Фото: CarNewsChina

У авто витягнутий силует із загостреним "носом" та купеподібним дахом. Новий Geely Geometry G6 отримав тоненькі світлодіодні фари і висувні ручки дверей, а його ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

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У салоні встановлені віртуальний щиток приладів та величезний сенсорний дисплей з діагоналлю 14,6 дюймів. Мультимедійну систему Harmony OS для Geometry G6 створили у Huawei. Серед опцій є система напівавтономного водіння.

[ + – ] Седан оснащений 204-сильним двигуном Фото: CarNewsChina

Електромобіль Geely Geometry G6 оснащений 204-сильним двигуном. На вибір запропонують версії з батареєю на 62 та 70 кВт∙год: запас ходу складе 480 та 620 км, відповідно.

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