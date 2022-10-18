Розкіш і передові технології: представлений перший електромобіль Rolls-Royce (відео)

Розкішне туристичне купе Rolls-Royce Spectre сягає понад 5 метрів у довжину та важить майже три тонни. Електромобіль розганяється до 100 км/год за 4,5 секунди і може проїхати 515 км без підзарядки.

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Опубліковані офіційні фото та відео з Rolls-Royce Spectre. Перший електромобіль в історії британської марки вже доступний для замовлення, але його виробництво стартує лише наприкінці 2023 року. Подробиці знакової моделі розкрили на офіційному сайті бренду.

[ + – ] Довжина купе перевищує 5 метрів Фото: Rolls-Royce

Дизайн Rolls-Royce Spectre 2023

Новий Rolls-Royce Spectre є наступником бензинової моделі Wraith. Розкішне чотиримісне купе коштуватиме приблизно 400 тис. доларів. Електрокар досягає понад 5 м у довжину при колісній базі 3 210 мм і важить 2 975 кг. В основі авто лежить інноваційна алюмінієва платформа.

[ + – ] На всю ширину передньої панелі розтягнутий дисплей Фото: Rolls-Royce

У профіль електромобіль Rolls-Royce нагадує попередника — у нього довгий капот, вигнута лінія даху та двері, що відкриваються проти руху. Збережена і фірмова хромована решітка радіатора, причому вона отримала ще й діодне підсвічування. З нею поєднуються тоненькі діодні фари. Стандартними є величезні 23-дюймові колеса.

[ + – ] Двері відчиняються проти руху, а підсвічування стелі імітує зоряне небо Фото: Rolls-Royce

У внутрішній обробці переважають дорогі шкіра та дерево. У салоні класичний стиль Rolls-Royce поєднується із сучасними технологіями. На всю ширину передньої панелі розтягнуто трисекційний дисплей, але залишився і циферблат годинника. Діодне підсвічування стелі імітує зоряне небо, а в дверях заховані фірмові парасольки.

[ + – ] Електрокар отримав два двигуни загальною потужністю 585 к. с. Фото: Rolls-Royce

Характеристики електромобіля Rolls-Royce Spectre

Електрокар Rolls-Royce Spectre 2023 оснащений повним приводом і двома моторами, що розвивають 585 к. с. і 900 Н∙м. Він розганяється до 100 км/год за 4,5 секунди і може проїхати 515 км без підзарядки. За комфорт їзди відповідають пневмопідвіска й активні стабілізатори.

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У Rolls-Royce вважають, що випуск електрокара — це втілення у життя пророцтва засновника марки Чарльза Роллса. Ще в 1909 році він передбачив, що електромобілі згодом витіснять бензинові авто.

[ + – ] Ціна Rolls-Royce Spectre становитиме приблизно $400 тисяч

Раніше Фокус розповідав, що Андрій Данилко виставив на аукціон Rolls-Royce, який раніше належав Фредді Мерк'юрі. Виручені кошти підуть на благодійність.

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