Андрій Данилко виставив на аукціон у Великій Британії Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі (фото)
Андрій Данилко купив авто Фредді Мерк'юрі ще у 2013 році, але так і не зміг ввезти його до України. Виручені на аукціоні кошти будуть спрямовані на благодійність.
У Лондоні на аукціон RM Sotheby's виставили Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року. Автомобіль належав вокалісту Queen Фредді Мерк'юрі. Історію машини розповіли на сайті аукціонного дому.
Фредді Меркьюрі вирішив купити Rolls-Royce Silver Shadow у 1979 році. Він сам не водив авто, а користувався послугами водія. На ньому фронтмен Queen також возив оперну діву Монсеррат Кабальє. Після смерті Меркьюрі в 1991 машину успадкувала його сестра Кашміра.
Нинішній власник авто на сайті аукціонного будинку не вказано, відомо лише, що він придбав Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі у 2013 році. Дуже ймовірно, що ним є Андрій Данилко, адже раніше він зізнався у цьому.
Український співак та продюсер розповів, що купив авто Фредді Мерк'юрі майже 10 років тому, але так і не зміг ввезти його до України (очевидно виникли складнощі з розмитненням старого Rolls-Royce). Весь цей час Андрій Данилко був змушений платити за паркування машини у Лондоні.Важливо
Про те, що автомобіль може належати Данилку, свідчить той факт, що виручені за Rolls-Royce кошти перерахують на потреби клініки протезування та реабілітації Superhumans Center, що у Львівській області.
Rolls-Royce Silver Shadow випускали з 1965 до 1980 року. Великий седан оснащений 6,75-літровим V8 на 192 к. с. та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Авто Фредді Меркьюрі пофарбовано в сріблястий колір, а його салон оздоблений шкірою та деревом. Комплектація включає кондиціонер, круїз-контроль, електросклопідйомники та магнітолу Sharp. Пробіг складає близько 100 тис. км, також збережено оригінальні документи на машину та чеки зі СТО, де вказано її власника.
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