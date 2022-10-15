Андрій Данилко виставив на аукціон у Великій Британії Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі (фото)

Андрій Данилко купив авто Фредді Мерк'юрі ще у 2013 році, але так і не зміг ввезти його до України. Виручені на аукціоні кошти будуть спрямовані на благодійність.

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У Лондоні на аукціон RM Sotheby's виставили Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року. Автомобіль належав вокалісту Queen Фредді Мерк'юрі. Історію машини розповіли на сайті аукціонного дому.

[ + – ] Андрій Данилко зізнався, що володіє авто Фредді Мерк'юрі Фото: Sotheby’s

Фредді Меркьюрі вирішив купити Rolls-Royce Silver Shadow у 1979 році. Він сам не водив авто, а користувався послугами водія. На ньому фронтмен Queen також возив оперну діву Монсеррат Кабальє. Після смерті Меркьюрі в 1991 машину успадкувала його сестра Кашміра.

[ + – ] Rolls-Royce Silver Shadow останні 10 років простояв на парковці в Лондоні Фото: Sotheby’s

Нинішній власник авто на сайті аукціонного будинку не вказано, відомо лише, що він придбав Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі у 2013 році. Дуже ймовірно, що ним є Андрій Данилко, адже раніше він зізнався у цьому.

[ + – ] Салон Rolls-Royce Silver Shadow оздоблений шкірою та деревом Фото: Sotheby’s

Український співак та продюсер розповів, що купив авто Фредді Мерк'юрі майже 10 років тому, але так і не зміг ввезти його до України (очевидно виникли складнощі з розмитненням старого Rolls-Royce). Весь цей час Андрій Данилко був змушений платити за паркування машини у Лондоні.

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Про те, що автомобіль може належати Данилку, свідчить той факт, що виручені за Rolls-Royce кошти перерахують на потреби клініки протезування та реабілітації Superhumans Center, що у Львівській області.

[ + – ] Фредді Мерк'юрі не водив авто, а їздив на задньому сидінні з власним водієм. Фото: Sotheby’s

Rolls-Royce Silver Shadow випускали з 1965 до 1980 року. Великий седан оснащений 6,75-літровим V8 на 192 к. с. та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Авто Фредді Меркьюрі пофарбовано в сріблястий колір, а його салон оздоблений шкірою та деревом. Комплектація включає кондиціонер, круїз-контроль, електросклопідйомники та магнітолу Sharp. Пробіг складає близько 100 тис. км, також збережено оригінальні документи на машину та чеки зі СТО, де вказано її власника.

[ + – ] Збереглися чеки зі СТО та оригінальна документація на авто Фото: Sotheby’s

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