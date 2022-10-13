Капсула часу за $50 000: в Україні продають 40-річний "Запорожець" без пробігу (відео)

"Запорожець" простояв у гаражі майже чотири десятиліття та не виїжджав на дороги. Автомобіль зберігся в оригінальному стані та виглядає як новий.

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У Луцьку виставлено на продаж найдорожчий "Запорожець". За ЗАЗ-968М 1983 просять 50 000 доларів — як за новий Toyota Land Cruiser Prado. Оголошення опублікували на сайті Auto.ria.

Така висока ціна обумовлена тим, що пробіг автомобіля становить лише 45 км. Це капсула часу, яка простояла майже чотири десятиліття у гаражі у Волинській області. До того ж, за цей час біля гаража виросло дерево і довелося попрацювати пилкою перед тим, як викотити "Запорожець" надвір.

[ + – ] "Запорожець" простояв майже 40 років у гаражі [ + – ] ЗАЗ-968М переведений на ручне керування [ + – ] Салон "Запорожця" чудово зберігся [ + – ] ЗАЗ-968М оснащений 45-сильним двигуном [ + – ] Збережено всю оригінальну документацію на авто

Автомобіль чудово зберігся і досі в заводському мастилі. Його кузов, двигун та салон в ідеальному стані. Також в наявності всі чеки та оригінальна документація на машину. У салоні зберігалися книги з ремонту авто та стара гасова лампа.

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Цікава деталь: "Запорожець" має повністю ручне керування, адже він створений для водіїв з інвалідністю. Подібні автомобілі нерідко видавалися безкоштовно.

Нагадаємо, що ЗАЗ-968М випускали з 1979 до 1994 року. Бюджетна мікролітражка оснащена 1,2-літровим двигуном потужністю 45 л. с. та здатна розвинути 118 км/год.

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