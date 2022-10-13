Капсула времени за $50 000: в Украине продают 40-летний "Запорожец" без пробега (видео)

"Запорожец" простоял в гараже почти четыре десятилетия и не выезжал на дороги. Автомобиль сохранился в оригинальном состоянии и выглядит как новый.

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В Луцке выставлен на продажу самый дорогой "Запорожец". За ЗАЗ-968М 1983 года просят 50 000 долларов — как за новый Toyota Land Cruiser Prado. Объявление опубликовали на сайте Auto.ria.

Столь высокая цена обусловлена тем, что пробег автомобиля составляет всего 45 км. Это капсула времени, простоявшая почти четыре десятилетия в гараже в Волынской области. Мало того, за это время у гаража выросло дерево и пришлось поработать пилой перед тем, как выкатить "Запорожец" на улицу.

[ + – ] "Запорожец" простоял почти 40 лет в гараже [ + – ] ЗАЗ-968М переведен на ручное управление [ + – ] Салон "Запорожца" отлично сохранился [ + – ] ЗАЗ-968М оснащен 45-сильным мотором [ + – ] Сохранена вся оригинальная документация на авто

Автомобиль отлично сохранился и до сих пор в заводской смазке. Его кузов, двигатель и салон в идеальном состоянии. Также в наличии все чеки и оригинальная документация на машину. В салоне хранились книги по ремонту авто и старая керосиновая лампа.

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Интересная деталь: у "Запорожца" полностью ручное управление, ведь он создан для водителей с инвалидностью. Подобные автомобили нередко выдавались бесплатно.

Напомним, что ЗАЗ-968М выпускали с 1979 по 1994 годы. Бюджетная микролитражка оснащена 1,2-литровым двигателем мощностью 45 л. с. и способна развить 118 км/ч.

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