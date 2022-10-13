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Авто

Капсула времени за $50 000: в Украине продают 40-летний "Запорожец" без пробега (видео)

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Фото: auto.ria.com | Купить "Запорожец" в состоянии нового можно за 50 000 долларов

"Запорожец" простоял в гараже почти четыре десятилетия и не выезжал на дороги. Автомобиль сохранился в оригинальном состоянии и выглядит как новый.

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В Луцке выставлен на продажу самый дорогой "Запорожец". За ЗАЗ-968М 1983 года просят 50 000 долларов — как за новый Toyota Land Cruiser Prado. Объявление опубликовали на сайте Auto.ria.

Столь высокая цена обусловлена тем, что пробег автомобиля составляет всего 45 км. Это капсула времени, простоявшая почти четыре десятилетия в гараже в Волынской области. Мало того, за это время у гаража выросло дерево и пришлось поработать пилой перед тем, как выкатить "Запорожец" на улицу.

ЗАЗ-968, ЗАЗ-968М, ЗАЗ-968М Запорожец, капсула времени ЗАЗ, ЗАЗ без пробега, купить Запорожец Fullscreen
"Запорожец" простоял почти 40 лет в гараже
ЗАЗ-968, ЗАЗ-968М, ЗАЗ-968М Запорожец, капсула времени ЗАЗ, ЗАЗ без пробега, купить Запорожец Fullscreen
ЗАЗ-968М переведен на ручное управление
ЗАЗ-968, ЗАЗ-968М, ЗАЗ-968М Запорожец, капсула времени ЗАЗ, ЗАЗ без пробега, купить Запорожец Fullscreen
Салон "Запорожца" отлично сохранился
ЗАЗ-968, ЗАЗ-968М, ЗАЗ-968М Запорожец, капсула времени ЗАЗ, ЗАЗ без пробега, купить Запорожец Fullscreen
ЗАЗ-968М оснащен 45-сильным мотором
ЗАЗ-968, ЗАЗ-968М, ЗАЗ-968М Запорожец, капсула времени ЗАЗ, ЗАЗ без пробега, купить Запорожец Fullscreen
Сохранена вся оригинальная документация на авто
ЗАЗ-968, ЗАЗ-968М, ЗАЗ-968М Запорожец, капсула времени ЗАЗ, ЗАЗ без пробега, купить Запорожец
ЗАЗ-968, ЗАЗ-968М, ЗАЗ-968М Запорожец, капсула времени ЗАЗ, ЗАЗ без пробега, купить Запорожец
ЗАЗ-968, ЗАЗ-968М, ЗАЗ-968М Запорожец, капсула времени ЗАЗ, ЗАЗ без пробега, купить Запорожец
ЗАЗ-968, ЗАЗ-968М, ЗАЗ-968М Запорожец, капсула времени ЗАЗ, ЗАЗ без пробега, купить Запорожец
ЗАЗ-968, ЗАЗ-968М, ЗАЗ-968М Запорожец, капсула времени ЗАЗ, ЗАЗ без пробега, купить Запорожец

Автомобиль отлично сохранился и до сих пор в заводской смазке. Его кузов, двигатель и салон в идеальном состоянии. Также в наличии все чеки и оригинальная документация на машину. В салоне хранились книги по ремонту авто и старая керосиновая лампа.

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Интересная деталь: у "Запорожца" полностью ручное управление, ведь он создан для водителей с инвалидностью. Подобные автомобили нередко выдавались бесплатно.

Напомним, что ЗАЗ-968М выпускали с 1979 по 1994 годы. Бюджетная микролитражка оснащена 1,2-литровым двигателем мощностью 45 л. с. и способна развить 118 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал про "Волгу" 1989 года с пробегом 850 км. Она стала экспонатом киевского автомузея.

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