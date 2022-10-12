Без окон, без дверей: в Германии обнаружили редкий и необычный кабриолет ВАЗ-2105 (фото)

Всего на немецком предприятии Bohse выпушено только 250 кабриолетов ВАЗ-2105. У нестандартного автомобиля пластиковый кузов и съемная крыша.

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В немецком городке Бад-Ольдесло выставили на продажу очень редкий и необычный Bohse Eurostar 1990 года. Автомобиль являет собой кабриолет на базе ВАЗ-2105. Подробности необычной модели раскрыли на eBay.

[ + – ] Всего выпустили только 250 Bohse Eurostar Фото: ebay.com

Удивительно, но кабриолет Лада выпускался в Германии. Компания Bohse основана в 1987 году и поначалу делала пляжные кабриолеты на базе Volkswagen Golf. Однако их себестоимость оказалась слишком высокой, поэтому было решено выбрать донора подешевле.

[ + – ] У авто нет дверей и заднего стекла Фото: ebay.com

Выбор пал на ВАЗ-2105. Ему изготовили полностью новый стеклопластиковый кузов, причем от Lada там остались только фары и лобовое стекло со стойками. Крыша у авто съемная, а вместо дверей, боковых и заднего боковых окон – прозрачные полиэтиленовые шторки на молниях.

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Салон практически полностью перекочевал с Lada-2105. Этот Bohse Eurostar оснащен 1,2-литровым 65-сильным мотором ВАЗ, хотя также предлагались версии с 1,5-литровой четверкой на 70 л. с.

[ + – ] Салон ВАЗ-2105 практически не изменился Фото: ebay.com

Авто продавали не только в Германии, но и в Бельгии, Испании, Италии и Нидерландах. Всего выпустили только 250 таких кабриолетов, ведь несмотря на низкую стоимость в 6850 марок, модель спросом не пользовалась. Сейчас за авто с пробегом около 40 тыс. км просят 7999 евро.

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