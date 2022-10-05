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Японский Hummer: обнаружен самый редкий и самый невероятный внедорожник Toyota (видео)

Toyota Mega Cruiser, Toyota Mega Cruiser 1996, внедорожник Toyota Mega Cruiser, Тойота Мега Круизер
Toyota Mega Cruiser создавался для армии

Toyota Mega Cruiser создали для японской армии, но 200 авто поступили в свободную продажу. Огромный внедорожник достигает 5,1 м в длину и весит 2,8 тонны.

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В США нашли раритетный Toyota Mega Cruiser 1996 года. Громадный внедорожник является японским аналогом знаменитого Hummer H1. Подробности авто раскрыли на сайте аукциона Cars and Bids, где сейчас оно продается.

Toyota Mega Cruiser, Toyota Mega Cruiser 1996, внедорожник Toyota Mega Cruiser, Тойота Мега Круизер Fullscreen
Внедорожник достигает 5,1 м в длину

Как и Hummer, Toyota Mega Cruiser изначально создавали для армии, однако в 1996 году появилась и гражданская версия модели. Всего собрано около 3000 внедорожников, но лишь 200 из них поступили в свободную продажу. Причем, большинство этих машин остались в Японии.

Toyota Mega Cruiser, Toyota Mega Cruiser 1996, внедорожник Toyota Mega Cruiser, Тойота Мега Круизер Fullscreen
Всего выпущено только 200 гражданских Toyota Mega Cruiser

Mega Cruiser – самый большой внедорожник Toyota, он достигает 5090 мм в длину, 2170 мм в ширину и 2075 мм в высоту при колесной базе в 3395 мм. По дизайну авто напоминает Hummer.

Toyota Mega Cruiser, Toyota Mega Cruiser 1996, внедорожник Toyota Mega Cruiser, Тойота Мега Круизер Fullscreen
Салон Toyota Mega Cruiser отделан кожей и деревом

В салоне огромного авто установлены всего четыре отдельных кресла, а в отделке использованы кожа и дерево. Оснащение включает подогрев всех сидений, камеру заднего вида, кондиционер, холодильник и даже DVD-плеер с тремя телевизорами.

Toyota Mega Cruiser, Toyota Mega Cruiser 1996, внедорожник Toyota Mega Cruiser, Тойота Мега Круизер Fullscreen
Внутри установлены четыре отдельных кресла

Внедорожник массой 2,8 тонны оснащен 4,1-литровым 155-сильным турбодизелем и 4-ступенчатой автоматической КПП. Его полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Также Toyota Mega Cruiser получила управляемые задние колеса и огромные внедорожные шины.

Конкретно этот автомобиль попал из Японии в Казахстан, а оттуда был вывезен в США. Сейчас его пробег составляет 90 900 км.

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