Японский Hummer: обнаружен самый редкий и самый невероятный внедорожник Toyota (видео)

Toyota Mega Cruiser создали для японской армии, но 200 авто поступили в свободную продажу. Огромный внедорожник достигает 5,1 м в длину и весит 2,8 тонны.

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В США нашли раритетный Toyota Mega Cruiser 1996 года. Громадный внедорожник является японским аналогом знаменитого Hummer H1. Подробности авто раскрыли на сайте аукциона Cars and Bids, где сейчас оно продается.

[ + – ] Внедорожник достигает 5,1 м в длину

Как и Hummer, Toyota Mega Cruiser изначально создавали для армии, однако в 1996 году появилась и гражданская версия модели. Всего собрано около 3000 внедорожников, но лишь 200 из них поступили в свободную продажу. Причем, большинство этих машин остались в Японии.

[ + – ] Всего выпущено только 200 гражданских Toyota Mega Cruiser

Mega Cruiser – самый большой внедорожник Toyota, он достигает 5090 мм в длину, 2170 мм в ширину и 2075 мм в высоту при колесной базе в 3395 мм. По дизайну авто напоминает Hummer.

[ + – ] Салон Toyota Mega Cruiser отделан кожей и деревом

В салоне огромного авто установлены всего четыре отдельных кресла, а в отделке использованы кожа и дерево. Оснащение включает подогрев всех сидений, камеру заднего вида, кондиционер, холодильник и даже DVD-плеер с тремя телевизорами.

[ + – ] Внутри установлены четыре отдельных кресла

Внедорожник массой 2,8 тонны оснащен 4,1-литровым 155-сильным турбодизелем и 4-ступенчатой автоматической КПП. Его полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Также Toyota Mega Cruiser получила управляемые задние колеса и огромные внедорожные шины.

Конкретно этот автомобиль попал из Японии в Казахстан, а оттуда был вывезен в США. Сейчас его пробег составляет 90 900 км.

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