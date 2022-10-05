Японський Hummer: виявлено найрідкісніший і найнеймовірніший позашляховик Toyota (відео)

Toyota Mega Cruiser створили для японської армії, але 200 авто надійшли у вільний продаж. Величезний позашляховик досягає 5,1 м у довжину та важить 2,8 тонни.

Related video

У США знайшли раритетний Toyota Mega Cruiser 1996 року. Величезний позашляховик є японським аналогом знаменитого Hummer H1. Подробиці авто розкрили на сайті аукціону Cars and Bids, де зараз воно продається.

[ + – ] Позашляховик сягає 5,1 м у довжину

Як і Hummer, Toyota Mega Cruiser спочатку створювали для армії, проте 1996 року з'явилася і цивільна версія моделі. Загалом зібрано близько 3000 позашляховиків, але лише 200 із них надійшли у вільний продаж. Причому більшість цих машин залишилися в Японії.

[ + – ] Всього випущено лише 200 цивільних Toyota Mega Cruiser

Mega Cruiser — найбільший позашляховик Toyota, він досягає 5090 мм завдовжки, 2170 мм завширшки і 2075 мм заввишки при колісній базі 3395 мм. За дизайном авто нагадує Hummer.

[ + – ] Салон Toyota Mega Cruiser оброблений шкірою та деревом.

У салоні величезного авто встановлені лише чотири окремі крісла, а в обробці використані шкіра та дерево. Оснащення включає підігрів усіх сидінь, камеру заднього виду, кондиціонер, холодильник і навіть DVD-плеєр із трьома телевізорами.

[ + – ] Усередині встановлено чотири окремі крісла

Позашляховик масою 2,8 тонн оснащений 4,1-літровим 155-сильним турбодизелем і 4-ступінчастою автоматичною КПП. Його повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуванням диференціалів. Також Toyota Mega Cruiser отримала керовані задні колеса та величезні позашляхові шини.

Саме цей автомобіль потрапив із Японії до Казахстану, а звідти був вивезений до США. Нині його пробіг становить 90 900 км.

Важливо

Повернення легенди: у Китаї відновили виробництво класичного Hummer H1 (фото)

Раніше Фокус розповідав, що Toyota знімає із виробництва знамениту позашляхову модель.

Також ми писали, що у Toyota RAV4 з'явилася версія підвищеної прохідності.