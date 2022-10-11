В Украине обнаружили 33-летнюю "Волгу" в состоянии нового авто (видео)
Сразу же после покупки "Волгу" поставили на консервацию в гараж и она не выезжала на дороги более 30 лет. В багажнике авто нашли бутылки водки, сигареты и банки со сгущенкой.
Коллекцию нового киевского автомузея "Колеса истории" пополнила очень необычная "Волга" ГАЗ-24-10. Этот автомобиль 1989 года имеет пробег всего 845 км. Подробно о капсуле времени рассказал на Youtube-канале Oldcarservice TV основатель музея Павел Лозовенко.
"Волга" имеет весьма интересную историю. В 1989 году ее приобрел один из высокопоставленных офицеров милиции. Он практически не ездил на авто, а поставил его на хранение в гараж.
Владелец ГАЗ-24-10 уже умер и вскоре об автомобиле забыли. Обнаружили машину несколько лет назад, причем в ее багажнике нашлись бутылки с водкой "Столичная", пачки сигарет "Ватра" и банки со сгущенкой.Важно
"Волгу" обработали автоконсервантом, поэтому ее кузов идеально сохранился – на нем нет ни малейшего пятна ржавчины. Салон также как новый, а в багажнике даже сохранилась бирка с названием цвета кузова. Также в комплекте остались оригинальные сервисная книжка и паспорт к магнитоле "Старт".
Впрочем, в мастерской Old Car Service все же пришлось заменить масло и антифриз, а также промыть систему охлаждения. После этого авто заняло место в экспозиции музея.
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