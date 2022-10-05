В заброшенном здании нашли коллекцию из 70 редких ретро-авто в идеальном состоянии (видео)

Неизвестный автолюбитель собрал огромную коллекцию из 70 машин и оставил ее в заброшенном здании. Ретро-авто не выезжали на дороги с начала 80-х годов.

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В США неожиданно обнаружили огромную коллекцию классических автомобилей. Раритетные машины простояли 40 лет в здании бывшей пожарной части в штате Джорджия. Видео о находке опубликовали на Youtube-канале аукционного дома Mecum.

[ + – ] Chevrolet Bel Air 1957 года Фото: скриншот/youtube

Всего в коллекции насчитали 70 автомобилей. Они не выезжали на дороги с начала 80-х и большинство из них превосходно сохранились и не требуют реставрации. С машин уже смыли толстый слой пыли и они выглядят как новые — это действительно капсулы времени.

[ + – ] Oldsmobile 88 1950 года Фото: скриншот/youtube

Практически все машины выпущены в США в 50-70-х годах. В коллекции сразу 13 Ford Thunderbird разных лет и моделей, а также семь Chevrolet Bel Air первого поколения.

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Кроме того, неизвестный автолюбитель собрал пять роскошных Lincoln Continental, и несколько спортивных Chevrolet Corvette. Также на видео узнаются редкий Chrysler 300C, Oldsmobile 88, Ford Fairlane и различные модели Cadillac.

Поскольку владелец авто не нашелся, то вскоре всех их продадут на аукционе. За многие машины можно выручить свыше 100 тысяч долларов.

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