У занедбаній будівлі знайшли колекцію з 70 рідкісних ретро-авто в ідеальному стані (відео)

Невідомий автоаматор зібрав величезну колекцію з 70 машин і залишив її у занедбаній будівлі. Ретро-авто не виїжджали на дороги з початку 80-х років.

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У США зненацька виявили величезну колекцію класичних автомобілів. Раритетні машини простояли 40 років у будівлі колишньої пожежної частини у штаті Джорджія. Відео про знахідку опублікували на Youtube каналі аукціонного будинку Mecum.

[ + – ] Chevrolet Bel Air 1957 року Фото: скриншот/youtube

Загалом у колекції нарахували 70 автомобілів. Вони не виїжджали на дороги з початку 80-х і більшість із них чудово збереглася і не потребує реставрації. З машин уже змили товстий шар пилу і вони виглядають як нові — це справді капсули часу.

[ + – ] Oldsmobile 88 1950 року Фото: скриншот/youtube

Майже всі машини випущені в США в 50-70-х роках. У колекції одразу 13 Ford Thunderbird різних років та моделей, а також сім Chevrolet Bel Air першого покоління.

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Крім того, невідомий автолюбитель зібрав п'ять розкішних Lincoln Continental та кілька спортивних Chevrolet Corvette. Також на відео дізнаються рідкісний Chrysler 300C, Oldsmobile 88, Ford Fairlane та різні моделі Cadillac.

Оскільки власник авто не знайшовся, то незабаром їх продадуть на аукціоні. За багато машин можна виручити понад 100 тисяч доларів.

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