Легендарний суперкар Lamborghini 20 років простояв без руху у старому гаражі (відео)

Lamborghini Miura вважається першим у світі суперкаром і дуже цінується колекціонерами. Середньомоторна модель з потужним 4,0-літровим V12 коштує щонайменше мільйон євро.

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У французькій глибинці зненацька виявлено знаменитий суперкар Lamborghini Miura 1969 року. Рідкісний колекційний автомобіль простояв у гаражі останні 20 років. Йому присвятили відео на Youtube-каналі Artcurial.

[ + – ] Автомобіль оснащений 370-сильним V12 Фото: скриншот/youtube

Примітно, що Lamborghini Miura не покинутий — він має власника, який піклується про нього. Він купив суперкар ще в 1975 році, проте в останні роки здоров'я і похилий вік не дозволяють йому їздити на швидкісному автомобілі.

[ + – ] Суперкар чудово зберігся і не потребує ремонту Фото: скриншот/youtube

Автомобіль відмінно зберігся і є капсулою часу з невеликим пробігом та рідною фарбою. Lamborghini Miura повністю оригінальний та не потребує ремонту.

[ + – ] Власник дбав про авто, але не міг на ньому їздити Фото: скриншот/youtube

Тепер власник вважає, що настав час продати суперкар Lamborghini. Авто виставили на аукціон і планують отримати за нього від 1 до 1,4 мільйона євро.

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Суперкар Lamborghini Miura — історія та характеристики

Купе Lamborghini Miura зараз дуже цінується колекціонерами, адже модель вважається фундатором класу суперкарів. Саме завдяки їй молода італійська компанія уславилася на весь світ і змогла кинути виклик Ferrari. Загалом у 1966-1971 роках зібрано 764 Miura і серед їхніх власників були Френк Сінатра та шах Ірану.

Саме цей автомобіль належить до наймасовішої модифікації P400 S, випущеної тиражем в 338 одиниць. Середньомоторна модель оснащена 4,0-літровим V12 потужністю 370 к. с. Вона розганяється до 100 км/год за 5,5 секунди, а її максимальна швидкість становить 282 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що Lamborghini припинили випуск знаменитого суперкара Aventador. На зміну йому готують гібридну модель.