Lamborghini попрощалися з культовим Aventador: яким буде наступник суперкара (фото)

Суперкар Lamborghini Aventador став найуспішнішою флагманською моделлю в історії марки — випущено понад 11 тисяч купе та кабріолетів. На зміну йому готують інноваційний надпотужний гібрид.

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Lamborghini Aventador відходить у минуле. Знаменитий суперкар зняли з виробництва — заводський цех залишив останній екземпляр моделі. Тим часом уже кипить робота над наступником Aventador, повідомляють у пресслужбі італійської компанії.

[ + – ] Останній Aventador випустили для клієнта зі Швейцарії Фото: Lamborghini

Lamborghini Aventador виявився дуже успішною моделлю для марки. З 2011 року випустили недешевих 11 465 купе і родстерів — майже у шість разів більше, ніж легендарних Lamborghini Countach (1 983 шт.) та вчетверо більше, ніж не менш відомих Diablo (2 884 шт.). Авто кілька разів модернізували і підвищували його потужність, а також створили кілька спеціальних версій Aventador.

СЕО Lamborghini Стефан Вінкельманн, який керував розробкою Aventador, вважає запорукою успіху моделі її яскравий дизайн і технічну досконалість — суперкар піднявся на інший рівень порівняно з попередниками.

[ + – ] Усього випустили 11 465 Lamborghini Aventador Фото: Lamborghini

Фінальною моделлю став родстер Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae — його відправили замовнику зі Швейцарії. Автомобіль оснащений 780-сильним V12 і здатний розігнатися до 100 км/год за 2,8 секунди та розвинути 355 км/год.

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Новий флагманський суперкар Lamborghini — перші подробиці

Наступник Lamborghini Aventador уже проходить випробування і має дебютувати у 2023 році. Відомо, що його дизайн стане ще яскравішим — у дусі лімітованої моделі Sian.

[ + – ] На зміну Aventador готують гібридний суперкар Фото: Motor1.com

Як і Lamborghini Sian, новий суперкар буде гібридом. Він збереже атмосферний V12, але його доповнять одним або двома електродвигунами. Це суттєво підвищить потужність (вона перевищить 800 к. с.), а також дещо знизить витрати пального та шкідливі викиди в атмосферу.

Раніше Фокус повідомляв, що кросовер Lamborghini Urus пройшов оновлення та отримав збільшення потужності.