Lamborghini попрощались с культовым Aventador: каким будет преемник суперкара (фото)

Суперкар Lamborghini Aventador стал самой успешной флагманской моделью в истории марки — выпущено свыше 11 тысяч купе и кабриолетов. На смену ему готовят инновационный сверхмощный гибрид.

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Lamborghini Aventador уходит в прошлое. Знаменитый суперкар сняли с производства – заводской цех покинул последний экземпляр модели. Тем временем уже вовсю идет работа над преемником Aventador, сообщают в пресс-службе итальянской компании.

[ + – ] Последний Aventador выпустили для клиента из Швейцарии Фото: Lamborghini

Lamborghini Aventador оказался очень удачной моделью для марки. С 2011 года выпустили недешевых 11 465 купе и родстеров – почти в шесть раз больше, чем легендарных Lamborghini Countach (1983 шт.) и в четыре раза больше, чем не менее известных Diablo (2884 шт.). Авто несколько раз модернизировали и повышали его мощность, а также создали несколько специальных версий Aventador.

СЕО Lamborghini Стефан Винкельманн, руководивший разработкой Aventador, считает залогом успеха модели ее броский дизайн и техническое совершенство – суперкар поднялся на другой уровень по сравнению с предшественниками.

[ + – ] Всего выпустили 11 465 Lamborghini Aventador Фото: Lamborghini

Финальной моделью стал родстер Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae – его отправили заказчику из Швейцарии. Автомобиль оснащен 780-сильным V12 и способен разогнаться до 100 км/ч за 2,8 с и развить 355 км/ч.

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Новый флагманский суперкар Lamborghini – первые подробности

Преемник Lamborghini Aventador уже проходит испытания и должен дебютировать в 2023 году. Известно, что его дизайн станет еще ярче – в духе лимитированной модели Sian.

[ + – ] На смену Aventador готовят гибоидный суперкар Фото: Motor1.com

Как и Lamborghini Sian, новый суперкар будет гибридом. Он сохранит атмосферный V12, но его дополнят одним или двумя электромоторами. Это существенно повысит мощность (она превысит 800 л. с.), а также несколько снизит расход топлива и вредные выбросы в атмосферу.

Ранее Фокус сообщал, что кроссовер Lamborghini Urus прошел обновление и получил прибавку в мощности.