Свежий дизайн и "дьявольская" мощность: рассекречен новый Lamborghini Urus 2023 (фото)

Кроссовер Lamborghini Urus S изменился внешне и получил новые опции. Мощность 4,0-литрового турбодвигателя подняли до 666 л. с., что улучшило динамику авто.

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Опубликованы первые официальные фото Lamborghini Urus S. Спортивный кроссовер прошел плановое обновление и поступит в продажу до конца нынешнего года по цене от 195 538 евро. Об этом сообщает официальный сайт итальянского бренда.

[ + – ] Кроссоверу предложены новые колесные диски диаметром 22 и 23 дюйма Фото: Lamborghini

Новый Lamborghini Urus 2023 узнается по измененной передней части с увеличенной решеткой радиатора и освеженными фарами. Кроме того, кроссоверу изменили передний и задний бамперы.

[ + – ] Lamborghini предложили новые варианты отделки салона Фото: Lamborghini

В качестве опций для модели доступны новые колесные диски диаметром 22 и 23 дюйма, а также карбоновая крыша. Салон Lamborghini Urus S решили не трогать – перемены свелись к новым вариантам отделки двухцветной кожей.

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А вот двигатель кроссовера доработали по примеру лимитированного заряженного Lamborghini Urus Performante. Мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо выросла с 650 до "дьявольских" 666 л. с., а вот крутящий момент остался прежним – 850 Н∙м. В добавок, установлена новая выхлопная система с более сочным звучанием.

[ + – ] Мощность двигателя Lamborghini Urus выросла до 666 л. с. Фото: Lamborghini

Кроссовер Lamborghini разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с, а до 200 км/ч – за 12,5 с. Максимальная скорость по-прежнему ограничена на 305 км/ч. А несколько позже линейку пополнит гибрид Lamborghini Urus мощностью около 700 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что свой первый кроссовер презентовали и Ferrari. Он оказался мощнее и быстрее, чем Lamborghini Urus.