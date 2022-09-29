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Авто

Свежий дизайн и "дьявольская" мощность: рассекречен новый Lamborghini Urus 2023 (фото)

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Фото: Lamborghini | Lamborghini Urus S узнается по измененной передней части

Кроссовер Lamborghini Urus S изменился внешне и получил новые опции. Мощность 4,0-литрового турбодвигателя подняли до 666 л. с., что улучшило динамику авто.

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Опубликованы первые официальные фото Lamborghini Urus S. Спортивный кроссовер прошел плановое обновление и поступит в продажу до конца нынешнего года по цене от 195 538 евро. Об этом сообщает официальный сайт итальянского бренда.

Lamborghini Urus 2023, Lamborghini Urus, Lamborghini Urus S, новый Lamborghini Urus, кроссовер Lamborghini Fullscreen
Кроссоверу предложены новые колесные диски диаметром 22 и 23 дюйма
Фото: Lamborghini

Новый Lamborghini Urus 2023 узнается по измененной передней части с увеличенной решеткой радиатора и освеженными фарами. Кроме того, кроссоверу изменили передний и задний бамперы.

Lamborghini Urus 2023, Lamborghini Urus, Lamborghini Urus S, новый Lamborghini Urus, кроссовер Lamborghini Fullscreen
Lamborghini предложили новые варианты отделки салона
Фото: Lamborghini

В качестве опций для модели доступны новые колесные диски диаметром 22 и 23 дюйма, а также карбоновая крыша. Салон Lamborghini Urus S решили не трогать – перемены свелись к новым вариантам отделки двухцветной кожей.

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А вот двигатель кроссовера доработали по примеру лимитированного заряженного Lamborghini Urus Performante. Мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо выросла с 650 до "дьявольских" 666 л. с., а вот крутящий момент остался прежним – 850 Н∙м. В добавок, установлена новая выхлопная система с более сочным звучанием.

Lamborghini Urus 2023, Lamborghini Urus, Lamborghini Urus S, новый Lamborghini Urus, кроссовер Lamborghini Fullscreen
Мощность двигателя Lamborghini Urus выросла до 666 л. с.
Фото: Lamborghini

Кроссовер Lamborghini разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с, а до 200 км/ч – за 12,5 с. Максимальная скорость по-прежнему ограничена на 305 км/ч. А несколько позже линейку пополнит гибрид Lamborghini Urus мощностью около 700 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что свой первый кроссовер презентовали и Ferrari. Он оказался мощнее и быстрее, чем Lamborghini Urus.